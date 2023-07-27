Провал зерновой сделки: у Евросоюза нет средств на транзит зерна из Украины - Reuters

Один дипломатический источник в Еврокомиссии сообщил, что пока ЕС не имеет ни дополнительного финансирования, ни плана поддержки украинского экспорта.

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У Евросоюза нет средств на транзит зерна из Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

У Европейской комиссии сейчас отсутствует финансирование для покрытия дополнительных транспортных расходов для транзита агропродукции из Украины после того, как страна-агрессор Россия вышла из Черноморской зерновой сделки и начала обстреливать порты.

Как пишет Reuters, Министерство сельского хозяйства Украины 21 июля обратилось с письмом к вице-президенту Еврокомиссии Валдису Домбровскису с просьбой оказать финансовую помощь для покрытия дополнительных транспортных расходов, связанных с использованием маршрутов ЕС для транспортировки зерна, известных как "полосы солидарности".

По оценкам Украины, дополнительные расходы составляют 30-40 долларов на тонну продукции. В письме также содержится просьба расширить "полосы солидарности" на 1-1,5 миллиона тонн в месяц за счет "зеленых коридоров", в частности до Адриатического моря, стран Балтии, Германии и Нидерландов.

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Впрочем, один дипломатический источник в Еврокомиссии сообщил, что пока ЕС не имеет ни дополнительного финансирования, ни плана поддержки украинского экспорта. Известно, что средства на нужды Украины могут поступить только после среднесрочного пересмотра бюджета, на который может уйти еще несколько месяцев – даже с учетом того, что в скором времени ожидается осенний урожай кукурузы.

РФ вышла из зернового соглашения

РФ вышла из зернового соглашения в одностороннем порядке. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков. По словам кремлевского клерка, Россия "немедленно вернется к соглашению, как только часть договоренности, касающаяся Москвы, будет выполнена".

19 июля стало известно, что Россия угрожает всем судам, которые будут направляться в порты Украины с 20 июля. В России заявили, что с 00:00 20 июля будут рассматривать все суда, которые будут следовать в черноморские порты Украины, как потенциальных перевозчиков грузов военного назначения.

Минобороны Украины ответило на угрозы РФ топить корабли. В украинском оборонном ведомстве заявили о зеркальном ответе. С 21 июля Украина будет считать все корабли, направляющиеся в российские порты и порты на оккупированных территориях, перевозящие военные грузы.

Недавно стало известно, как РФ срывала зерновую сделку. Главное управление разведки опубликовало закрытый доклад для высшего военно-политического руководства России. В документе говорится о технологиях, которые применялись для препятствования реализации работы зернового коридора и в итоге привели к окончательному разрыву соглашения.

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