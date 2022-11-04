Путин решил раздавать украденное в Украине зерно африканцам - Эрдоган / коллаж фото УНИАН

Российский диктатор Владимир Путин предложил турецкому президенту Реджепу Таипу Эрдогану "бесплатно" отправлять в бедные страны Африки "российское" (а на самом деле ‒ краденое украинское) зерно в рамках Черноморского экспортного соглашения. Об этом сообщает западное новостное агентство Reuters.

"В моем телефонном разговоре с Владимиром Путиным он сказал: "Давайте бесплатно отправим это зерно в такие страны как Джибути, Сомали и Судан" - и мы согласились", ‒ Эрдоган, выступая перед турецкими коммерсантами в Стамбуле.

К слову, ранее, как показали результаты расследования западных новостных агентств Associated Press и PBS, страна-агрессор, Россия, по состоянию на октябрь 2022 года получила от продажи украинского зерна, украденного со временно оккупированных РФ территорий Украины по меньшей мере 530 миллионов долларов США. И, естественно, потратила их на военное вторжение в Украину.

"Выход" России из "зернового коридора"

В Минобороны страны-агрессора РФ 29 октября заявили, что Москва приостанавливает свое участие в "зерновом соглашении". Мотивом решения россиян, дескать, стала "атака" на корабли Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе. В них оккупанты обвинили Украину и "специалистов Великобритании". Мол, были атакованы "корабли, которые обеспечивают безопасность зернового коридора".

Министр инфраструктуры Украины Алексей Кубраков 30 октября сказал, что Россия заблокировала "зерновой коридор". По его словам, судно Ikaria Angel с 40 тыс. тонн зерна на борту для Эфиопии не смогло выйти из украинского порта из-за действий Москвы.

2 ноября директор РФ Путин после переговоров с президентом Турции Эрдоганом и генеральным секретарем ООН Гуттеришем сказал, что Москва возвращается в "зерновое соглашение".

Дескать, Россия получила "гарантии от Украины", согласно которым неких "атак", мол, "больше не будет".

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