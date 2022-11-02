Путин дал заднюю: Россия опозорилась со своим угрозами и вернулась в зерновое соглашение

Путин / УНИАН, kremlin.ru

Россия все-таки возвращается к зерновому соглашению. Президент России Владимир Путин сказал, что якобы получил "необходимые гарантии украинской стороны".

Он подтвердил, что Россия возобновляет реализацию зернового соглашения.

В российском МИД добавили, что решение о продлении зернового соглашения после 18 ноября будут приниматься независимо от сегодняшнего решения Москвы о возобновлении участия.

"Мы потребовали от Украины гарантий, что атак больше не будет, посредником выступили турецкие партнёры", - заявил Путин.

Путин сказал, что получил "необходимые гарантии украинской стороны", и подтвердил, что Россия возобновляет реализацию зернового соглашения.

В российском МИД добавили, что решение о продлении зернового соглашения после 18 ноября будут приниматься независимо от сегодняшнего решения Москвы о возобновлении участия.

Президент Турции Реджеп Эрдоган рассказал, как "уговорил" Путина вернуться в "зерновое соглашение".

На вопрос журналистов, как вы смогли убедить Путина вернуться в "зерновое соглашение" президент Турции ответил так:

"Сначала я об этом скажу Байдену, а потом вам".

ОП о возвращении РФ к зерновой сделке

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что "российский шантажист" уступает тому, кто сильнее – это можно наблюдать на примере возвращения РФ к зерновой сделке при посредничестве Турции.

"Какой урок из зерновой "османской дипломатии" стоит вынести западным лидерам? Шантажист с российскими корнями всегда уступает тем, кто сильнее и умеет четко аргументировать непоколебимую позицию. Путь к "умиротворению" агрессора лежит только через разумную демонстрацию силы", написал Подоляк в Twitter.

Зерновой шантаж РФ

Накануне Россия заявила о своем выходе из "зернового соглашения" якобы из-за "атаки Украины на корабле Черноморского флота с помощью беспилотников".

После этого в Минобороны России отметили, что такое решение было принято после того, как якобы "выяснилось, что дроны для атаки на Севастопольскую бухту запускали из морской акватории зоны безопасности "зернового коридора" в Черном море".

30 октября глава Министерства инфораструктуры Александр Кубраков сообщил, что действие "зернового коридора" заблокировано Россией. По его данным, судно Ikaria Angel с 40 тыс тонн зерна для Эфиопии в рамках Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН) не смогло в воскресение выйти из украинского порта, как планировалось, из-за действий России.

Позже стало известно, что движение 218 судов фактически заблокированы из-за отсутствия разрешения от Совместного координационного центра на прохождение безопасным коридором и проведение инспекций.

ООН и Турция согласовали движение судов по гуманитарному коридору на 31 октября. В понедельник из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышли 12 судов с 355 тысячами тонн агропродукции в страны Африки, Азии и Европы, несмотря на отказ РФ от зерновой сделки.

1 ноября Кремле заявили, что Россия вернется к участию в "зерновом соглашении" только при выполнении двух условий.

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