УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

В МИД разнесли слова Путина о "гарантиях" по зерну: Украина не брала на себя новых обязательств

3 ноября 2022, 11:21

РФ вернулась в "зерновой коридор" благодаря усилиям генсекретаря ООН Гуттериша и президента Турции Эрдогана, которые поработали с Москвой, сказали в ведомстве.

МИД Украины, Путин
Украина не собирается использовать зерновой коридор в военных целях - МИД / Коллаж УНИАН

Директор страны-агрессора России Владимир Путин сделал заявление о разблокировке "зернового коридора" после того, как Украина, дескать, предоставила "гарантии". Однако в Киеве не брали на себя никаких новых обязательств и не подвергала маршрут следования продовольствия опасности. Понятные для Путина словам по "зерновым договоренностям" нашли генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш и президент Турции Реджеп Эрдоган. Об этом заявил представитель МИД Украины Олег Николенко.

На своей странице в социальной сети Facebook он рассказал о том, что Украина не брала на себя никаких новых обязательств по "зерновому коридору". Киев не использовал и не собирается использовать его для военных целей и четко соблюдает соглашение.

"Украина не использовала и не планировала использовать зерновой коридор в военных целях. Украинская сторона четко соблюдает положения зернового соглашения. Напомню, что в рамках этого соглашения стороны обязались обеспечить безопасную и надежную среду функционирования зернового коридора. Украина никогда не подвергала зерновой маршрут опасности. Никаких новых обязательств, которые бы выходили за пределы уже существующих в зерновом соглашении, наше государство не принимало", - сказал Николенко.

Также он добавил, что Россия решила вернуться к соглашению по зерну благодаря активной дипломатической работе генерального секретаря Организации объединенных наций Антониу Гуттериша и президента Турции Реджепа Эрдогана.

"Москва вернулась к зерновому соглашению благодаря активной дипломатии Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В координации с Украиной они нашли слова, которые понял Путин. Это была позиция силы, а не уступки. Возвращение России к выполнению своих обязательств в рамках зерновой инициативы ярко иллюстрирует действенную формулу: сильная позиция + решительные действия = результат. Мы благодарны ООН и Турции за лидерство для возобновления функционирования зернового коридора, который играет важную роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности", - подчеркнул спикер внешнеполитического ведомства Украины Олег Николенко.

"Выход" России из "зернового коридора"

В Минобороны страны-агрессора РФ 29 октября заявили, что Москва приостанавливает свое участие в "зерновом соглашении". Мотивом решения россиян, дескать, стала "атака" на корабли Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе. В них оккупанты обвинили Украину и "специалистов Великобритании". Мол, были атакованы "корабли, которые обеспечивают безопасность зернового коридора".

Министр инфраструктуры Украины Алексей Кубраков 30 октября сказал, что Россия заблокировала "зерновой коридор". По его словам, судно Ikaria Angel с 40 тыс. тонн зерна на борту для Эфиопии не смогло выйти из украинского порта из-за действий Москвы.

2 ноября директор РФ Путин после переговоров с президентом Турции Эрдоганом и генеральным секретарем ООН Гуттеришем сказал, что Москва возвращается в "зерновое соглашение".

Дескать, Россия получила "гарантии от Украины", согласно которым неких "атак", мол, "больше не будет".

Другие новости:

МИД Украины Владимир Путин Олег Николенко война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:50

Со здания администрации в Херсоне исчез флаг России

11:31

"Мамка еще огого!": певица MamaRika похвасталась упругими формами в нижнем белье

11:22

Невесты, которым не повезло: 7 женских имен, делающих своих владелиц одинокимиВидео

11:22

Интересы внешних игроков относительно войны в Украине: чат с экспертом-международником Илией Кусой

11:21

В МИД разнесли слова Путина о "гарантиях" по зерну: Украина не брала на себя новых обязательствВидео

Реклама
11:17

Жирный Басков размазал сопли в эфире у Корчевникова, жалея российских 300-ых

11:06

Путина ждет неизбежное поражение: Эрдоган призвал РФ вывести войска и срочно начать переговоры - СМИ

10:59

День ракетных войск и артиллерии и день инженерных войск: мощные поздравления и картинки защитникам

10:55

Гороскоп на ноябрь-2022 для всех знаков: Овна ждет успех в деньгах, а у Водолея будет рушиться жизньВидео

10:50

"Тебе и твоей шобле скоро "звезда": Ефросинина ответила маразматику Соловьеву

10:37

В Сніданку з 1+1 Оля Полякова рассказала об участии в грузинских Танцах со звездамиВидео

10:32

ВСУ "откобзонили" однофамильца диктатора Франко

10:31

Военные неудачи России ослабят режим, появятся условия для отстранения Путина от власти – МаломужВидео

10:27

Как оформить окно без штор: лучшие идеи для разных комнат

10:11

"Поп-король уже не тот": осиплый Киркоров опозорился на концерте

09:58

Конфликт в элитах РФ: в Кремле задумались над "нейтрализацией" Пригожина - СМИ

09:36

В Кремле серьезно думают о применении "ядерки"?мнение

09:34

ВСУ бьют войска РФ на поле боя: в октябре враг терял по 40 танков и БМП в день – разведка БританииВидео

09:20

В трех областях будут аварийно выключать свет: в Укрэнерго рассказали, где не будет электричестваВидео

08:49

"Россия любит воевать зимой": эксперт назвал 3 важнейших фактора войны в ближайшие месяцыВидео

Реклама
08:45

Начался обратный отсчет: из-за обстрелов оккупантов Запорожская АЭС полностью обесточенаВидео

08:30

Можно ли добавлять сахар в кофе: вы удивитесь, когда узнаете ответВидео

08:17

"Бавовна" вместо будильника: в Мелитополе ударили по штабу оккупантов

08:09

"Техника уезжает из Беларуси, а не наоборот": аналитик РБ оценил, пойдут ли в атаку войска РФ с севераВидео

07:08

ВСУ готовятся к новому наступлению: в Минобороны рассказали, где на фронте "горячее" всего

06:42

"Путин будет стараться положить нашу энергетику": Жданов объяснил, что может спасти Украину

06:29

Путин отгреб и проявляет чудеса миролюбия и сообразительностимнение

06:00

Путин на обезболивающих: появились новые слухи о болезнях российского диктатораВидео

05:30

"На мясокомбинат": мобилизованные из Калининграда ищут, где "напиться перед смертью"Видео

04:44

"Алкозависимая любительница бань и мужиков": россияне спустили на землю зарвавшуюся Волочкову

04:10

Кофеварка, кофемашина или турка: в чем лучше всего готовить кофе

03:35

Путина в РФ могут "перезагрузить" в ручном режиме – КлимкинВидео

03:20

Восхитительный пирог из лаваша за 100 гривен: бюджетный и быстрый рецепт сытного блюдаВидео

03:00

РФ изменила цели ракетных ударов: оккупанты не хотят полностью уничтожить электростанции - экспертВидео

02:30

У драцены желтеют, сохнут и опадают листья: как спасти растение

01:31

Дочь Веры Брежневой засветила восхитительные формы в костюме соблазнительной ведьмы

00:51

Приметы на 3 ноября: какие 5 вещей нельзя делать в этот день, чтобы не привлечь беды бумерангомВидео

00:40

План Путина провалился, ВСУ освобождают территории: Гозман рассказал, когда рухнут войска РФВидео

00:11

1+1 и Алан Бадоев презентовали трейлер киноленты "Довга доба" на итальянском кинорынкеВидео

02 ноября, среда
23:58

"Путин ослаблен войной": западный чиновник рассказал, стоит ли ждать смены власти в РФВидео

Реклама
23:35

Голос країни-12: в первом эпизоде "Нокаутов" покажут, кто из звезд станет советниками тренеров шоуВидео

23:28

5 вещей, которые нужно положить в кошелек, карман или сумку: можно привлечь большие деньгиВидео

23:05

Дмитриевская родительская суббота 2022: дата, что можно и нельзя делать

22:37

"Нашествие голодных людишек": Зеленский рассказал, чем его шокировали оккупантыВидео

22:30

Путин обстрелял корабли возле Севастополя от безысходности, ему нечем давить на Украину – Маломуж

22:06

Украинцев призвали запасаться продуктами: как взлетели цены на консервыВидео

22:02

У Шэрон Стоун обнаружили опухоль - предстоит операция

21:34

Обещали "выбросить", но оставили: ведущего из РФ, призывавшего убивать детей, снова заметили в эфире

21:19

На Херсонщине ВСУ уничтожили базу кадыровцев: ликвидировано более 50 бандитовВидео

20:51

ВСУ уничтожили "элиту" путинской армии: 10 генералов и сотни старших офицеровВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Праздники
Троица 2023Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять