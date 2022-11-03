В МИД разнесли слова Путина о "гарантиях" по зерну: Украина не брала на себя новых обязательств

Украина не собирается использовать зерновой коридор в военных целях - МИД / Коллаж УНИАН

Директор страны-агрессора России Владимир Путин сделал заявление о разблокировке "зернового коридора" после того, как Украина, дескать, предоставила "гарантии". Однако в Киеве не брали на себя никаких новых обязательств и не подвергала маршрут следования продовольствия опасности. Понятные для Путина словам по "зерновым договоренностям" нашли генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш и президент Турции Реджеп Эрдоган. Об этом заявил представитель МИД Украины Олег Николенко.

На своей странице в социальной сети Facebook он рассказал о том, что Украина не брала на себя никаких новых обязательств по "зерновому коридору". Киев не использовал и не собирается использовать его для военных целей и четко соблюдает соглашение.

"Украина не использовала и не планировала использовать зерновой коридор в военных целях. Украинская сторона четко соблюдает положения зернового соглашения. Напомню, что в рамках этого соглашения стороны обязались обеспечить безопасную и надежную среду функционирования зернового коридора. Украина никогда не подвергала зерновой маршрут опасности. Никаких новых обязательств, которые бы выходили за пределы уже существующих в зерновом соглашении, наше государство не принимало", - сказал Николенко.

Также он добавил, что Россия решила вернуться к соглашению по зерну благодаря активной дипломатической работе генерального секретаря Организации объединенных наций Антониу Гуттериша и президента Турции Реджепа Эрдогана.

"Москва вернулась к зерновому соглашению благодаря активной дипломатии Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В координации с Украиной они нашли слова, которые понял Путин. Это была позиция силы, а не уступки. Возвращение России к выполнению своих обязательств в рамках зерновой инициативы ярко иллюстрирует действенную формулу: сильная позиция + решительные действия = результат. Мы благодарны ООН и Турции за лидерство для возобновления функционирования зернового коридора, который играет важную роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности", - подчеркнул спикер внешнеполитического ведомства Украины Олег Николенко.

"Выход" России из "зернового коридора"

В Минобороны страны-агрессора РФ 29 октября заявили, что Москва приостанавливает свое участие в "зерновом соглашении". Мотивом решения россиян, дескать, стала "атака" на корабли Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе. В них оккупанты обвинили Украину и "специалистов Великобритании". Мол, были атакованы "корабли, которые обеспечивают безопасность зернового коридора".

Министр инфраструктуры Украины Алексей Кубраков 30 октября сказал, что Россия заблокировала "зерновой коридор". По его словам, судно Ikaria Angel с 40 тыс. тонн зерна на борту для Эфиопии не смогло выйти из украинского порта из-за действий Москвы.

2 ноября директор РФ Путин после переговоров с президентом Турции Эрдоганом и генеральным секретарем ООН Гуттеришем сказал, что Москва возвращается в "зерновое соглашение".

Дескать, Россия получила "гарантии от Украины", согласно которым неких "атак", мол, "больше не будет".

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