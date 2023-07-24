"Режим стал слабее": в России начинается процесс перехода власти - Резников

Попытка государственного переворота в РФ показывает, что конфликт между людьми из окружения Путина уже начался, подчеркнул Резников.

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В России начинается процесс перехода власти / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

В стране-агрессоре России начался процесс перехода власти после неудачного мятежа владельца частной военной компании "Вагнера" Евгения Пригожина. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN.

"Этот государственный переворот - реальная иллюстрация того, что режим в Кремле стал слабее. Это означает, что они уже не так сильны, как год назад. Я думаю, что мы увидим продолжение этого так называемого конфликта", - заявил Резников.

По словам главы украинского оборонного ведомства, попытка государственного переворота в РФ показывает, что конфликт между людьми из окружения диктатора Владимира Путина уже начался.

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Неудачный бунт Пригожина и ссылка в Беларусь

Как сообщал Главред, 23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин устроил госпереворот. Он обвинил кадровых российских оккупантов Министерства обороны РФ в ракетном ударе по тылам группировки. Тогда Пригожин заявил, что 25 тысяч вооруженных вагнеровцев будут разбираться с Минобороны.

Однако уже 24 июня вечером Пригожин остановил наступление на Москву и развернул колонны "вагнеровцев". Как стало известно, Александр Лукашенко во время переговоров с Пригожиным уговорил его прекратить наступление на Москву. Уголовное дело против Пригожина в РФ закрыли, а сам главарь наемников ушел в Беларусь.

Впоследствии Пригожин впервые выступил в РБ. Владелец ЧВК Вагнера заявил, что его наемники якобы будут заниматься подготовкой белорусской армии, а участие в войне страны-агрессора России против Украины они не будут принимать.

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