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Власть Путина "треснула": Блинкен предупредил Пригожина об опасности

Андрей Ганчук
21 июля 2023, 21:25 обновлено 21 июля, 21:33
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Если НАТО проводит политику "открытых дверей", то страна-агрессор руководствуется политикой "открытых окон", сказал госсекретарь США Энтони Блинкен.
Блинкен, Пригожин
Если бы я был Пригожиным, я бы постоянно оставался настороже - Блинкен / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот соцсети

На данный момент сложно сказать, насколько ослабла вертикаль власти Владимира Путина в стране-агрессоре России после мятежа Евгения Пригожина. Однако правление Путина все-таки треснуло. Пригожину следует всерьез беспокоиться о своей безопасности, поскольку Москва проводит так называемую "политику открытых окон" в отношении тех, кого в Кремле считают противником. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Как сообщает CNN, американский высокопоставленный дипломат сказал, что Пригожину следует обратить внимание на собственную безопасность. Если в НАТО придерживаются политики "открытых дверей", то в России – "открытых окон" для своих противников.

"Если бы я был Пригожиным, я бы постоянно оставался настороже. Если НАТО проводит политику "открытых дверей", то В России действует политика "открытых окон", - считает Блинкен.

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Также Энтони Блинкен подчеркнул, что "сложно понять, насколько Путин был ослаблен непродолжительным бунтом Пригожина", но власть главы Кремля все-таки "треснула".

Бунт в России

В Главном управлении разведки Минобороны Украины ранее заявили, что России грозят новые мятежи. По словам представителя ведомства Андрея Юсова, разведка располагает такими данными. Впрочем, в ГУР распространять сведения не будут.

Российские журналисты пишут, что Кремль начал "прятать" Путина. После мятежа Пригожина там всерьез опасаются государственного переворота. ФСБ подозревает всех, кто мог бы быть причастен к потенциальной дестабилизации ситуации.

Российский террорист Игорь Гиркин оскорбил Путина и арестован на 2 месяца. Его арестовали из-за критики российской власти. Теперь Гиркину-Стрелкову грозит до 5 лет лишения свободы.

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