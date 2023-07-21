Власть Путина "треснула": Блинкен предупредил Пригожина об опасности

На данный момент сложно сказать, насколько ослабла вертикаль власти Владимира Путина в стране-агрессоре России после мятежа Евгения Пригожина. Однако правление Путина все-таки треснуло. Пригожину следует всерьез беспокоиться о своей безопасности, поскольку Москва проводит так называемую "политику открытых окон" в отношении тех, кого в Кремле считают противником. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Как сообщает CNN, американский высокопоставленный дипломат сказал, что Пригожину следует обратить внимание на собственную безопасность. Если в НАТО придерживаются политики "открытых дверей", то в России – "открытых окон" для своих противников.
"Если бы я был Пригожиным, я бы постоянно оставался настороже. Если НАТО проводит политику "открытых дверей", то В России действует политика "открытых окон", - считает Блинкен.
Также Энтони Блинкен подчеркнул, что "сложно понять, насколько Путин был ослаблен непродолжительным бунтом Пригожина", но власть главы Кремля все-таки "треснула".
Бунт в России
В Главном управлении разведки Минобороны Украины ранее заявили, что России грозят новые мятежи. По словам представителя ведомства Андрея Юсова, разведка располагает такими данными. Впрочем, в ГУР распространять сведения не будут.
Российские журналисты пишут, что Кремль начал "прятать" Путина. После мятежа Пригожина там всерьез опасаются государственного переворота. ФСБ подозревает всех, кто мог бы быть причастен к потенциальной дестабилизации ситуации.
Российский террорист Игорь Гиркин оскорбил Путина и арестован на 2 месяца. Его арестовали из-за критики российской власти. Теперь Гиркину-Стрелкову грозит до 5 лет лишения свободы.
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