"Мятеж Пригожина – вершина айсберга": Юсов рассказал о "брожении" в армии РФ

В последнее время в военном руководстве страны-агрессора России продолжается "брожение". Видимой верхушкой этого процесса стал мятеж владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который одновременно способствовал еще большему "брожению" в кадровой армии РФ. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телеканала Freedom.
"Верхушка айсберга – мятеж Пригожина. Кадровые военные так называемой РФ столкнулись с очень странным явлением. Мятеж был Пригожина, но против него уголовные дела закрыты, у "Вагнера" все нормально. А кадровые военные страдают, их отстраняют от должностей, их отводят на допросы, они пропадают с публичных радаров на некоторое время. Безусловно, это негативно влияет на морально-психологическое состояние руководящего состава армии РФ", - отметил Юсов.
Представитель украинской военной разведки подчеркнул, что кадровые российские военные все больше осознают, что именно они, а не российские чиновники и "коллективный Путин" будут "козлами отпущения за тотальные ошибки и преступления во время полномасштабного вторжения".
Неудачный бунт Пригожина и ссылка в Беларусь
Как сообщал Главред, 23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин устроил госпереворот. Он обвинил кадровых российских оккупантов Министерства обороны РФ в ракетном ударе по тылам группировки. Тогда Пригожин заявил, что 25 тысяч вооруженных вагнеровцев будут разбираться с Минобороны.
Однако уже 24 июня вечером Пригожин остановил наступление на Москву и развернул колонны "вагнеровцев". Как стало известно, Александр Лукашенко во время переговоров с Пригожиным уговорил его прекратить наступление на Москву. Уголовное дело против Пригожина в РФ закрыли, а сам главарь наемников ушел в Беларусь.
Впоследствии Пригожин впервые выступил в РБ. Владелец ЧВК Вагнера заявил, что его наемники якобы будут заниматься подготовкой белорусской армии, а участие в войне страны-агрессора России против Украины они не будут принимать.
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