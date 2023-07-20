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"Мятеж Пригожина – вершина айсберга": Юсов рассказал о "брожении" в армии РФ

Алина Дембицкая
20 июля 2023, 19:54 обновлено 20 июля, 19:54
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Кадровые военные РФ все больше осознают, что именно они будут козлами отпущения за преступления во время полномасштабного вторжения, подчеркнул Юсов.
Юсов, Пригожин
Юсов рассказал о "брожении" в армии РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

В последнее время в военном руководстве страны-агрессора России продолжается "брожение". Видимой верхушкой этого процесса стал мятеж владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который одновременно способствовал еще большему "брожению" в кадровой армии РФ. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телеканала Freedom.

"Верхушка айсберга – мятеж Пригожина. Кадровые военные так называемой РФ столкнулись с очень странным явлением. Мятеж был Пригожина, но против него уголовные дела закрыты, у "Вагнера" все нормально. А кадровые военные страдают, их отстраняют от должностей, их отводят на допросы, они пропадают с публичных радаров на некоторое время. Безусловно, это негативно влияет на морально-психологическое состояние руководящего состава армии РФ", - отметил Юсов.

Представитель украинской военной разведки подчеркнул, что кадровые российские военные все больше осознают, что именно они, а не российские чиновники и "коллективный Путин" будут "козлами отпущения за тотальные ошибки и преступления во время полномасштабного вторжения".

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Как сообщал Главред, 23 июня главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин устроил госпереворот. Он обвинил кадровых российских оккупантов Министерства обороны РФ в ракетном ударе по тылам группировки. Тогда Пригожин заявил, что 25 тысяч вооруженных вагнеровцев будут разбираться с Минобороны.

Однако уже 24 июня вечером Пригожин остановил наступление на Москву и развернул колонны "вагнеровцев". Как стало известно, Александр Лукашенко во время переговоров с Пригожиным уговорил его прекратить наступление на Москву. Уголовное дело против Пригожина в РФ закрыли, а сам главарь наемников ушел в Беларусь.

Впоследствии Пригожин впервые выступил в РБ. Владелец ЧВК Вагнера заявил, что его наемники якобы будут заниматься подготовкой белорусской армии, а участие в войне страны-агрессора России против Украины они не будут принимать.

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