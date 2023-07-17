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Попадают в свои же ловушки: Гуменюк рассказала, как россияне ловко самоликвидируются

Алина Дембицкая
17 июля 2023, 20:52 обновлено 17 июля, 20:59
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Оккупанты последовательно возвращаются на те позиции, с которых их вынудило отступить наводнение, вызванное подрывом Каховской ГЭС.
HIMARS, армия РФ
Гуменюк рассказала, как россияне ловко самоликвидируются / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Минобороны РФ

После теракта на Каховской гидроэлектростанции российские оккупанты пытаются восстановить систему минных заграждений, которую они ранее установили вдоль левого берега Днепра. Однако россияне сами попадают в свои же ловушки, подрываясь на минах. Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телеканала Freeдом.

По ее словам, оккупанты последовательно возвращаются на те позиции, с которых их вынудило отступить наводнение, вызванное подрывом Каховской гидроэлектростанции.

"Еще ситуация на левом берегу не нормализовалась. В частности, во многих населенных пунктах вода еще есть, и восстановление многих боевых позиций врага просто невозможно. Там, где уже есть возможности разворачивать огневые позиции, они пытаются это делать. Мы в ответ отрабатываем в контрбатарейном режиме по их мощностям. И за минувшие сутки в нашем арсенале "минус" 95 оккупантов, очередные две лодки и две диверсионно-разведывательные группы, маневрировавшие между островами в дельте Днепра, снова две крупнокалиберные пушки типа Д-30, которыми оккупанты обстреливали Херсон, правый берег. Продолжаем уничтожать и бронетехнику - "минус" пять единиц", - проинформировала Гуменюк.

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Как отметила пресс-секретарь ОК "Юг", информация, поступающая от движения сопротивления и местных жителей, свидетельствует о попытках российских военных восстановить так называемую карту минных полей и систему минных заграждений, которые они ранее установили вдоль левого берега.

"Оккупанты действительно подрываются на своих же минах", - сказала она.

Также Гуменюк подчеркнула, что оккупационные власти выдвигают громкие заявления о намерениях восстановить Каховскую гидроэлектростанцию. По ее словам, эти заявления направлены на убеждение местного населения, что они "пришли надолго".

"Но мы точно знаем, что чемоданы собраны, и они фактически на низком старте, готовы немедленно эвакуироваться только получат хоть малейшее разрешение от высшего военно-политического руководства. А пока они притворяются", - добавила пресс-секретарь ОК "Юг".

Подрыв оккупантами дамбы Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские оккупационные войска взорвали Каховскую ГЭС. По данным ГУР Минобороны, подрыв произошел около 2:30 ночи.

В Укргидроэнерго сообщили, что взрыв произошел в машинном зале. Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что российские оккупанты взорвали плотину Каховской гидроэлектростанции по приказу российского диктатора Владимира Путина. Такое указание точно отдавали из кабинета президента РФ, ведь такие решения не принимаются на других уровнях, даже на уровне министра обороны страны-агрессора РФ Сергея Шойгу.

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