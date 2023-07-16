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Ближайшие события на фронте будут развиваться по оптимистическому сценарию - Свитан

Алина Дембицкая
16 июля 2023, 20:50 обновлено 16 июля, 20:50
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Свитан заметил, что есть три варианта развития событий. Они будут зависеть от того количества боеприпасов и техники, которые есть у Украины.
Роман Свитан, скриншот
Свитан раскрыл сценарии, по которым могут развиваться события на фронте / Коллаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого, скриншот

Для Украины ближайшие события на фронте будут развиваться только по оптимистическому сценарию. Такое мнение в интервью Главреду высказал военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

"Пессимистичного для Украины сценария я вообще не вижу. Любое движение наших войск приводит к уничтожению российской армии, а потому для нас любой сценарий – оптимистичный", - заявил Свитан.

По его словам, есть три варианта развития событий. Они будут зависеть от украинских сил и средств, то есть от того количества боеприпасов и техники, которые есть у Украины.

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"Первый – оставаться примерно на тех же позициях, которые мы занимаем сейчас, никуда не двигаться, но за счет большого количества боеприпасов, в том числе кассетных, которые сейчас мы получаем, уничтожать противника. То есть нужно просто выполнять первую задачу любой армии – уничтожать противника. У нас сейчас очень выгодные оборонительные позиции, наверное, лучшие из всех возможных", - сказал военный эксперт.

Как отметил Свитан, взять правый берег Днепра россияне уже не смогут никогда.

"На запорожском направлении за нами рокадные дороги, то есть переброска сил и средств осуществляется очень быстро. Потому мы удерживаем запорожский фронт без проблем. Донецкое направление также неплохо стоит. Практически все гарнизоны уже десятый год держатся на своих точках. Эти позиции лучшие, если судить по высотам. Луганское направление под вопросом, но там можно выполнить несколько действий – или выйти до реки Красной, или отойти за Оскол и Северский Донец, если это нужно будет, то есть прикрыться реками и вести боевые действия", - сообщил полковник запаса.

По его словам, это сценарий на случай, если у Украины не будет хватать сил и средств, чтобы реализовать второй сценарий.

"Второй сценарий – это выход на азовское побережье. Сил и средств для выполнения такого действия у нас должно быть достаточно. Иначе мы бы тогда даже не начинали движение как таковое. Потому наша задача – выход на азовское побережье, перерезание сухопутного коридора, а с азовского побережья мы легко достанем до Крымского моста ракетами нашего производства и уничтожим его", - рассказал Свитан.

Он подчеркнул, что второй сценарий – промежуточный. Если этот сценарий не реализовывать, придется вернуться к первому, откатиться обратно к запорожскому фронту, поскольку второй сценарий может быть только промежуточным

"Третий сценарий – это тот, который мы уже обсудили выше, он предполагает в течение летней кампании этого года зайти в Крым до Симферополя и Джанкоя, то есть в степной Крым, чтобы оставить россиян в горах или за горами. А это уже будет оперативный котел для российских войск, это еще хуже, чем в Бахмуте. Это будет "мешок". А реально будет одно из двух: либо мы останемся на тех рубежах, которые сейчас есть, подождем самолеты, а потом реализуем сценарий и зачистим Крым. Освобождение Крыма – это очень важная задача. Если мы не сможем добиться освобождения Крым во время этого движении, то лучше его даже не начинат", - отметил военный эксперт.

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

Недавно в Пентагоне оценили прогресс контрнаступления ВСУ. Сейчас началась срединная фаза контрнаступления защитников Украины. Бойцы ВСУ пытаются найти слабые места в обороне российских оккупантов, заявил заместитель главы Пентагона США по политическим вопросам Колин Каль.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на небыстрое продвижение, инициатива на фронте - у Сил обороны Украины, которые продвигаются вперед.

"Что касается контрнаступления. Мы наступаем. Инициатива сейчас у нас. наступление не быстрое, это факт. Но, тем не менее, мы идем вперед, а не движемся назад, как русские. Поэтому я вижу в этом позитив", - сказал Зеленский во время совместной с президентом Чехии Петром Павелом пресс-конференции в Праге.

Как отметил советник Мариупольского градоначальника Петр Андрющенко, защитники Мариуполя могут принять участие в контрнаступлении. Герои обороны Азовстали неслучайно вернулись домой именно в момент контрнаступательной операции ВСУ, считает Андрющенко.

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