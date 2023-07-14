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"Игрокам важен результат": политтехнолог анонсировал ключевые события на фронте осенью

Ангелина Подвысоцкая
14 июля 2023, 19:33 обновлено 14 июля, 19:38
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Российский политтехнолог Марат Гельман убежден, что свою роль должно сыграть западное оружие, переданное Украине.
Марат Гельман, ВСУ
Осенью на фронте будут ключевые события / Коллаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого, Facebook/Марат Гельман

На украинском фронте уже этой осенью могут произойти некоторые ключевые события. Об этом в интервью Главреду рассказал российский политтехнолог, публицист Марат Гельман.

Он убежден, что это может быть связано с поставками в Украину западного оружия.

"В последнее время были приложены большие усилия, связанные с поставками вооружений Украине. Очевидно, что всем игрокам важен результат. Оружие должно сыграть свою роль. После этого начнутся уже другие процессы", - сказал Гельман.

Смотрите интервью Марата Гельмана для Главреда:

Кто такой Марат Гельман

Марат Гельман – российский политтехнолог, публицист, галерист, коллекционер и арт-менеджер. Бывший директор пермского музей современного искусства PERMM. В период с июня 2002 по февраль 2004 года был заместителем генерального директора Первого канала. Один из создателей Фонда эффективной политики.

Руководитель Европейского культурного центра Черногории.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, ранее Макрон решился поддержать контрнаступление и анонсировал мощное оружие для ВСУ. Франция решила поставить Украине новые ракеты дальнего радиуса действия.

"Мы решили поставить Украине новые ракеты дальнего радиуса действия. Я думаю, что для нас сегодня важно послать сигнал о поддержке Украины, о единстве НАТО", — сказал Макрон.

Также стало известно о том, что ВСУ ищут слабые места россиян. В Пентагоне заявили, что пока рано делать выводы о контрнаступлении ВСУ, так как сейчас началась средняя фаза контрнаступления.

Советник мариупольского градоначальника Петр Андрющенко рассказал, что защитники Мариуполя могут принять участие в контрнаступлении. Герои обороны Азовстали неслучайно вернулись домой именно в момент контрнаступательной операции ВСУ, считает Андрющенко.

Другие новости:

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