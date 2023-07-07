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"ВСУ ищут слабые места россиян": в Пентагоне оценили прогресс контрнаступления

Алёна Воронина
7 июля 2023, 23:31 обновлено 7 июля, 23:32
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Сейчас еще рано делать выводы о контрнаступлении украинских военных, оно находится в начале срединной фазы.
Украинские военные, Пентагон
В Пентагоне оценили прогресс контрнаступления/ коллаж: Главред, фото: 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, Википедия

Украинские военные сейчас пытаются найти слабые места в обороне российских оккупантов. Пока рано делать выводы о контрнаступлении.

Об этом заявил заместитель главы Пентагона США по политическим вопросам Колин Каль во время брифинга. Он отмечает, что сейчас началась срединная фаза контрнаступления защитников Украины.

"Пока рано делать выводы об украинском контрнаступлении. Мы сейчас находимся в начале срединной фазы. Украинцы пытаются выявить слабые места в российской линии обороны", – заявил Каль.

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Он подчеркнул, что главное испытание начнется тогда, когда украинские военные найдут слабые места в обороне российской оккупационной армии.

Контрнаступление ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на небыстрое продвижение, инициатива на фронте – у Сил обороны Украины, которые продвигаются вперед.

"Что касается контрнаступления. Мы наступаем. Инициатива сейчас у нас. Наступление не быстрое, это факт. Но, тем не менее, мы идем вперед, а не движемся назад, как русские. Поэтому я вижу в этом позитив", – сказал Зеленский во время совместной с президентом Чехии Петром Павелом пресс-конференции в Праге.

За минувшие сутки силы обороны Украины продвинулись более чем на километр на Бахмутском направлении. Об этом заявил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. При этом российские оккупанты сопротивляются. Так, они 318 раз били по украинским бойцам из ствольной и реактивной артиллерии, совершили три авианалета.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Силы обороны Украины продвинулись на Бахмутском направлении и фактически взяли оккупантов РФ в ловушку в самом Бахмуте. Также ВСУ продвигаются на Мелитопольском и Бердянском направлениях. На южном фронте захватчики несут большие потери, некоторые подразделения уже отказываются участвовать в боевых действиях.

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