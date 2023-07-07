ВСУ продвинулись более чем на километр за сутки под Бахмутом

Оккупанты оказывают сопротивление. Так, они 318 раз били по украинским бойцам из ствольной и реактивной артиллерии, совершили три авианалета.

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Сергей Череватый рассказал о продвижении ВСУ на Бахмутском направлении / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Главред

За последние сутки Силы обороны Украины продвинулись более, чем на километр на Бахмутском направлении. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"Силы обороны продолжают (на Бахмутском направлении - ред.) удерживать инициативу, давить на врага, проводить штурмовые действия, продвигаться по северному и южному флангам. В частности, за последние сутки там пройдено больше километра", - рассказал Череватый.

При этом российские оккупанты сопротивляются. Так, они 318 раз били по украинским бойцам из ствольной и реактивной артиллерии, совершили три авианалета.

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"Мы идем вперед, несмотря на то, что у нас паритет в силах и средствах, у нас нет преимущества над ними", – подчеркнул Череватый.

Всего произошло 7 боеприкосновений, в ходе которых был уничтожен 61 захватчик, еще 116 ранены и пятеро были взяты в плен.

Российские оккупанты потеряли две боевые машины пехоты, боевую машину десанта, одну систему залпового огня "Град", две самоходные артустановки "Гиацинт", две пушки, две радиолокационные системы и противотанковый комплекс.

Также украинские защитники уничтожили пять складов с боеприпасами противника.

Отметим, Telegram-канал Генерал СВР, который часто делится инсайдами из Кремля, на днях сообщил, что секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев проинформировал российского диктатора Путина о проблемах на фронте.

"Весьма вероятно, что ВСУ возьмут под контроль Бахмут до конца месяца", - сказал он Путину.

Контрнаступление ВСУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на небыстрое продвижение, инициатива на фронте - у Сил обороны Украины. Военные продвигаются вперед.

"Что касается контрнаступления. Мы наступаем. Инициатива сейчас у нас. Наступление не быстрое, это факт. Но, тем не менее, мы идем вперед, а не движемся назад, как россияне. Поэтому я вижу в этом позитив", - сказал Зеленский во время совместной с президентом Чехии Петром Павелом пресс-конференции в Праге 6 июля.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что контрнаступление ВСУ спланировано четко и правильно, Силы обороны Украины продвигаются очень хорошо. По словам канцлера, он не ждал таких успехов и такой динамики - ситуация на фронте меняется каждый день.

Отметим, относительно медленное продвижение украинских войск привело к определенным пессимистическим оценкам перспектив контрнаступления в западных СМИ.

Всем критикам ответил Главнокомандующий Вооруженными силами генерал Валерий Залужный. В интервью американскому изданию The Washington Post он подчеркнул, что его "бесят" комментарии о "медленном" наступлении ВСУ.

"Это не шоу. Это не шоу, за которым наблюдает весь мир, на которое делают ставки или что-то подобное. Каждый день, каждый метр дается кровью", — заявил Залужный.

По его словам, без полного снабжения планы контрнаступления неосуществимы, при этом его темпы не так быстры, как хотелось бы наблюдателям.

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