Шольц развеял слухи о недовольстве Запада контрнаступлением ВСУ

Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что украинские силы очень тщательно готовили операции и продолжают работать с настойчивостью и целеустремленностью.

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Олаф Шольц заявил, что не ждал таких успехов и такой динамики на фронте / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, фото: 17 ОТБр имени Константина Пестушко

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что контрнаступление ВСУ спланировано четко и правильно, Силы обороны Украины ВСУ продвигаются очень хорошо.

По словам канцлера, он не ждал таких успехов и такой динамики - ситуация на фронте меняется каждый день.

"ВСУ продвигаются очень четко и хорошо организованно", – заявил Шольц на пресс-конференции с румынским коллегой Марчелем Чолаку.

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Канцлер Германии подчеркнул, что украинские силы очень тщательно готовили операции и продолжают работать с настойчивостью и целеустремленностью.

"Германия создала условия для поддержки Украины даже в течение длительного времени, если война продлится долго. Многие страны смогут оказывать помощь в течение одного, двух, трех, а если понадобится, то и более лет, потому что мы не знаем, как долго продлится военный конфликт", – добавил глава немецкого правительства.

Контрнаступление ВСУ и критика западных СМИ

Отметим, относительно медленное продвижение украинских войск привело к определенным пессимистическим оценкам перспектив контрнаступления в западных СМИ.

Всем критикам ответил Главнокомандующий Вооруженными силами генерал Валерий Залужный. В интервью американскому изданию The Washington Post он подчеркнул, что его "бесят" комментарии о "медленном" наступлении ВСУ.

"Это не шоу. Это не шоу, за которым наблюдает весь мир, на которое делают ставки или что-то подобное. Каждый день, каждый метр дается кровью", — заявил Залужный.

По его словам, без полного снабжения планы контрнаступления неосуществимы, при этом его темпы не так быстры, как хотелось бы наблюдателям.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится не только к освобождению захваченных войсками страны-агрессора России территорий, но и к тому, чтобы сохранить свой народ. Для полноформатной реализации контрнаступательной операции ВСУ нужно время. Запад должен ускорить поставки оружия, сказал глава государства.

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