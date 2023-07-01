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Зеленский – о контрнаступлении ВСУ: Украине нужно время и больше оружия

Андрей Ганчук
1 июля 2023, 11:42 обновлено 1 июля, 11:47
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Для Украины главное – освободить оккупированные территории и сохранить свой народ, сказал президент Владимир Зеленский в интервью испанским журналистам.
Зеленский, ВСУ
Армия Украины каждый день наступает и двигается к достижению цели - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, скриншот из видео

Украина стремится к освобождению захваченных войсками страны-агрессора России территорий, но сохранить свой народ. Для полноформатной реализации контрнаступательной операции ВСУ нужно время. Запад должен ускорить поставки оружия. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В интервью elmundo.es он рассказал о том, что Украина стремится освободить свои территории и сохранить народ. Чтобы полностью реализовать контрнаступление, нужно время.

"Каждый пройденный километр стоит жизни. Для нас самый желанный результат – освободить свою территорию, но сохранить свой народ. Если поля заминированы, мы не можем отправить наших солдат умирать. В реальной жизни, к сожалению, цена очень высока, а жизнь наших военных бесценна. Люди – не ресурс, как для России, а самое большое наше сокровище… Самое главное, чтобы у людей была мотивация, и мы двигались к победе… Нам просто нужно время, хотя иногда его тоже нет с нами. У нас были проливные дожди, замедлившие прогресс. Партнеры поставляли оружие медленнее, чем ожидалось, и для нас важно иметь все оружие перед началом. Эта осень у нас уже была. Пришлось остановить наступление, потому что артиллерия прибыла слишком поздно. Главный двигатель — наши военные, и они каждый день наступают", - отметил гарант.

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По словам главы государства, для Украины самое главное – это люди.

"Если мне скажут, что будет два месяца, и умрут тысячи человек, или если будет три месяца, и умрет меньше людей. Конечно, я выберу второй. Я бы даже сказал, что это было четыре или пять месяцев и без потерь. Между временем и людьми самое главное — это люди", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Контрнаступление ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный ранее заявил, что армия перехватила у российских оккупантов инициативу на поле боя. Идет продвижение вперед. Противник заминировал местность, оказывает серьезное сопротивление и несет большие потери.

Госсекретарь США Энтони Блинкен полагает, что у Украины все шансы на победу в войне с агрессором Россией. По мнению чиновника, контрнаступление только началось. Ключевые события на фронте произойдут в ближайшие недели или месяцы.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сказал, что Украина намерена выйти на границы 1991 го до конца 2023 года. Будет прилагаться максимум усилий для реализации задачи.

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