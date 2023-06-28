Армия Украины продвигается, перехвачена стратегическая инициатива – Залужный

Оккупанты России пытаются удержать захваченные позиции путем сплошного минирования местности, сказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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Войска РФ несут мощное сопротивление и несут большие потери - Залужный / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот YouTube

Силы обороны Украины перехватили у оккупационной армии России инициативу и продвигаются на поле боя. Противник заминировал местность, оказывает мощное сопротивление и несет большие потери. Украинские войска по-прежнему нуждаются в военной помощи. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

На своей странице в социальной сети Facebook он рассказал о том, что провел телефонный разговор с коллегой, главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Они обсудили ситуацию на фронте. Залужный сказал, что контрнаступление ВСУ продвигается успешно.

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"Нам удалось перехватить стратегическую инициативу, Силы безопасности и обороны Украины продолжают ведение наступательных действий, у нас есть продвижение. Противник оказывает мощное сопротивление, в то же время терпит большие потери. Пытается удержаться на позициях за счет сплошного минирования местности", - отметил главком.

Кроме того, он добавил, что украинские войска нуждаются в дополнительных вооружениях, боеприпасах, а также средствах разминирования.

"Договорились и дальше оставаться на связи и координировать действия для деоккупации украинской территории", - подчеркнул Валерий Залужный.

Контрнаступление ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский 26 июня посетил передовые позиции украинских военных. Он заявил, что на всех направлениях у защитников Украины было продвижение вперед, и это счастливый день. Зеленский побывал на передовых позициях ВСУ в Донецкой и Запорожской областях. Он вручил украинским воинам государственные награды.

Представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что в районе Бахмута "вагнеровцев" нет, они позорно сбежали. Силы обороны недалеко от восточной части Бахмута продолжают оказывать давление на россиян и выбивать их на флангах.

В то же время разведка Великобритании сообщила, что ВСУ пробили оборону РФ и продвинулись вперед под Донецком. Украинские десантно-штурмовые войска немного продвинулись к востоку от села Красногоровка, недалеко от Донецка, которое находится на старой линии контроля, сообщили в британской разведке.

При этом в ВСУ заинтриговали анонсом новых боевых успехов. Боевая работа, которую сейчас проводят украинские военные на фронте, идет по плану и уже дает результаты. Скоро на фронте будут успехи, которые всех порадуют, заявила руководитель объединенного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк.

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