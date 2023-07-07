Теракт оккупантов в Еленовке: Украина вернула тела погибших воинов

Большинство тел погибших в Еленовке идентифицированы. Сейчас еще проводятся анализы ДНК. Родные павших защитников Украины были проинформированы.

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Украина вернула тела воинов, погибших в Еленовке/ коллаж: Главред, фото: Telegram, УНИАН

Украине удалось вернуть тела украинских воинов, погибших в результате теракта российских захватчиков в оккупированном поселке Еленевка в Донецкой области. В настоящее время проводятся анализы ДНК.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, отмечает Укринформ. Чиновник рассказал, что родные погибших воинов были проинформированы соответствующими органами.

Все погибшие имели официальный статус военнопленных, и они были верифицированы Международным комитетом Красного Креста.

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Лубинец также отметил, что после этого теракта, совершенного окуантами, он впервые общался с российским уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой. Тогда он предложил допустить в Еленовку международных экспертов.

"Я предлагал Москальковой, чтобы вместе с ними на место взрыва в Еленовской колонии прибыли эксперты из разных стран, часть которых должна была пригласить Россия, а часть – Украина. Они берут одинаковый материал для экспертизы: земля, какие-то металлические вещи, какие-то части этого помещения. Потом мы прозрачно показываем, какие экспертизы кто наработал", – отметил Лубинец.

Российская сторона сначала якобы согласилась. Но потом появились информация, что российские захватчики срочно убирают барак, в котором содержали украинских военнопленных и где оккупанты устроили взрыв. В этом бараке сразу начали наскоро что-то "благоустраивать" и проводить "ремонтные работы".

Теракт в Еленовке

В ночь на 29 июля 2022 года российские оккупанты из артиллерии обстреляли колонию в оккупированной Еленовке в Донецкой области, где российская армия держала военнопленных украинских защитников. При этом в Минобороны РФ сразу поспешили обвинить в этом силы ВСУ, сказав, что это якобы украинская сторона ударила по месту удерживания украинских пленных.

Позже СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых боевики из группировки "ДНР" утверждают, что именно российские оккупационные войска организовали взрыв в Еленовке, в результате которого погибли по меньшей мере 53 украинских военнопленных.

29 июля СБУ, ВСУ, Главное управление разведки и омбудсмен обнародовали совместное официальное заявление в связи с терактом в Еленовке, отметив, что на территории колонии произошло организованное убийство украинских пленных, которое спланировали и совершили оккупанты.

Позже стало известно, что украинских пленных оккупанты могли убить с помощью российского термобарического оружия.

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