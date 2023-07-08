"Будут сомневаться, кто это сделал": Запад не ответит РФ в случае аварии на ЗАЭС – Огрызко

Западные страны не готовы жестко ответить России. Поэтому в случае катастрофы на ЗАЭС они будут "изучать ситуацию" и говорить, что не знают, кто же это сделал.

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Запад будет бояться ответить РФ в случае аварии на ЗАЭС, считает Огрызко/ коллаж: Главред, фото: Главред, УНИАН

Если страна-агрессор РФ решится устроить катастрофу на Запорожской атомной электростанции, Запад не будет готов жестко ответить России за такие действия.

В западных странах отреагируют так же, как реагировали, когда российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС: они будут изучать ситуацию, говорить, что не знают, кто же это сделал, и что главное сейчас – ликвидировать последствия этой провокации. Об этом сказал дипломат, руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью Главреду.

"Они обратятся в ООН, чтобы она прислала гуманитарные грузы и миссии, то есть где-то такой будет реакция. Я не думаю, что сейчас они психологически готовы к тому, чтобы жестко ответить России. Этот страх он засел в костях, и, к сожалению, пока он никак оттуда вылезти не хочет", – отметил Огрызко.

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Также он добавил, что для того, чтобы Запад наконец начал реагировать на такие провокации России должным образом, в западных государствах к "рулю" должны стать более сильные лидеры.

"Ну просто в США, Великобритании, Германии, Франции должны появиться лидеры вроде Рейгана, Де Голля, Черчилля, которые умели брать на себя ответственность и не бояться. Потому что если будут такие, как Меркель, Обама или Саркози из предыдущей, так сказать, когорты, то ждать изменения позиции нам не нужно", – отметил дипломат.

Кто такой Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 по март 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996), пишет Википедия.

Угроза теракта на Запорожской АЭС

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что риск подрыва Запорожской АЭС со стороны оккупантов действительно существует. Станция заминирована, и украинской разведке известно, что у страны-агрессора есть планы, которые предусматривают создать утечку радиоактивных веществ на ЗАЭС.

Позже начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что угроза российского теракта на Запорожской АЭС постепенно снижается. Причины снижения вероятности подрыва оккупантами ЗАЭС он не назвал. Но Буданов сразу подчеркнул, что угроза катастрофы на ЗАЭС полностью не снята, пока там продолжают находиться российские оккупанты – пока станция занята российскими войсками, такие провокации могут повториться в любое время, если они захотят.

В американском ядерном обществе отметили, что российские оккупанты могут взорвать Запорожскую АЭС. Однако повторения Чернобыльской катастрофы не будет. Даже наихудший сценарий не представляет радиологической опасности для населения.

Дипломат Владимир Огрызко отмечал, что если страна-агрессор Россия решится устроить катастрофу на Запорожской АЭС, которую сейчас контролируют российские оккупанты, НАТО никак на это не отреагирует. Даже если облако радиации дойдет до стран Альянса, то НАТО всё равно просто закроет на это глаза, потому что не хочет исчезновения России с карты мира.

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