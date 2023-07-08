УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Будут сомневаться, кто это сделал": Запад не ответит РФ в случае аварии на ЗАЭС – Огрызко

Алёна Воронина
8 июля 2023, 01:35
7
Западные страны не готовы жестко ответить России. Поэтому в случае катастрофы на ЗАЭС они будут "изучать ситуацию" и говорить, что не знают, кто же это сделал.
Владимир Огрызко, Запорожская АЭС
Запад будет бояться ответить РФ в случае аварии на ЗАЭС, считает Огрызко/ коллаж: Главред, фото: Главред, УНИАН

Если страна-агрессор РФ решится устроить катастрофу на Запорожской атомной электростанции, Запад не будет готов жестко ответить России за такие действия.

В западных странах отреагируют так же, как реагировали, когда российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС: они будут изучать ситуацию, говорить, что не знают, кто же это сделал, и что главное сейчас – ликвидировать последствия этой провокации. Об этом сказал дипломат, руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью Главреду.

"Они обратятся в ООН, чтобы она прислала гуманитарные грузы и миссии, то есть где-то такой будет реакция. Я не думаю, что сейчас они психологически готовы к тому, чтобы жестко ответить России. Этот страх он засел в костях, и, к сожалению, пока он никак оттуда вылезти не хочет", – отметил Огрызко.

видео дня

Также он добавил, что для того, чтобы Запад наконец начал реагировать на такие провокации России должным образом, в западных государствах к "рулю" должны стать более сильные лидеры.

"Ну просто в США, Великобритании, Германии, Франции должны появиться лидеры вроде Рейгана, Де Голля, Черчилля, которые умели брать на себя ответственность и не бояться. Потому что если будут такие, как Меркель, Обама или Саркози из предыдущей, так сказать, когорты, то ждать изменения позиции нам не нужно", – отметил дипломат.

Кто такой Владимир Огрызко

Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 по март 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996), пишет Википедия.

Угроза теракта на Запорожской АЭС

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что риск подрыва Запорожской АЭС со стороны оккупантов действительно существует. Станция заминирована, и украинской разведке известно, что у страны-агрессора есть планы, которые предусматривают создать утечку радиоактивных веществ на ЗАЭС.

Позже начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что угроза российского теракта на Запорожской АЭС постепенно снижается. Причины снижения вероятности подрыва оккупантами ЗАЭС он не назвал. Но Буданов сразу подчеркнул, что угроза катастрофы на ЗАЭС полностью не снята, пока там продолжают находиться российские оккупанты – пока станция занята российскими войсками, такие провокации могут повториться в любое время, если они захотят.

В американском ядерном обществе отметили, что российские оккупанты могут взорвать Запорожскую АЭС. Однако повторения Чернобыльской катастрофы не будет. Даже наихудший сценарий не представляет радиологической опасности для населения.

Дипломат Владимир Огрызко отмечал, что если страна-агрессор Россия решится устроить катастрофу на Запорожской АЭС, которую сейчас контролируют российские оккупанты, НАТО никак на это не отреагирует. Даже если облако радиации дойдет до стран Альянса, то НАТО всё равно просто закроет на это глаза, потому что не хочет исчезновения России с карты мира.

Читайте также:

война в Украине АЭС вторжение России Запорожская АЭС Владимир Огрызко
Реклама

Главное за день

"Будут сомневаться, кто это сделал": Запад не ответит РФ в случае аварии на ЗАЭС – Огрызко

"Будут сомневаться, кто это сделал": Запад не ответит РФ в случае аварии на ЗАЭС – Огрызко

01:35 Украина
"Они нужны украинцам": Байден откровенно высказался о кассетных бомбах для ВСУ

"Они нужны украинцам": Байден откровенно высказался о кассетных бомбах для ВСУ

23:59 Мир
"ВСУ ищут слабые места россиян": в Пентагоне оценили прогресс контрнаступления

"ВСУ ищут слабые места россиян": в Пентагоне оценили прогресс контрнаступления

23:31 Украина
Все главные новости

Последние новости

01:35

"Будут сомневаться, кто это сделал": Запад не ответит РФ в случае аварии на ЗАЭС – Огрызко

07 июля, пятница
23:59

"Они нужны украинцам": Байден откровенно высказался о кассетных бомбах для ВСУ

23:31

"ВСУ ищут слабые места россиян": в Пентагоне оценили прогресс контрнаступления

23:21

"Все по плану, победим": Залужный посетил два направления на передовой

22:49

"Нечего расслабляться": украинская блогер обрадовалась ракетному удару по ЛьвовуВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

22:47

Ребенок остался без мамы: в Норвегии жестоко убили беженку из Украины

21:55

ВСУ вооружат кассетными боеприпасами: у Байдена сделали громкое заявление

21:31

Хитрая головоломка для самых внимательных: надо всего за 5 секунд найти кота

21:30

РФ ждет демилитаризация: у Зеленского назвали главные цели Украины в войне

Реклама
21:26

Теракт оккупантов в Еленовке: Украина вернула тела погибших воинов

21:15

Сергей Стерненко. Дадут ли Украине кассетные снаряды?Видеоблоги

20:34

Армия Украины взяла в ловушку оккупантов в Бахмуте и продвигается на юге – Маляр

20:30

Зеленский прибыл в Турцию на важные переговоры: о чем будет говорить с Эрдоганом

19:43

Прослушка во время переговоров: в BND узнали секреты Пригожина и Лукашенко

19:24

ВСУ способны освободить Крым до конца лета, нужны ATACMS и F-16 – Ходжес

19:13

Как солить огурцы на зиму в холодной воде: рецепт, от которого вся семья оближет пальчики

19:11

Почему Запорожье - не Чонгар, или Об очевидноммнение

18:42

Украина наладит совместное производство мощных САУ натовского калибраВидео

18:41

Никто не разгадает их загадку: 2 знака, которые будут невероятно успешными

18:30

Бывший охранник Путина, стоящий за Пригожиным: генерал СБУ оценил влияние ДюминаВидео

Реклама
18:15

Как восстановить очки от царапин: копеечный способ вас удивит

17:42

Украина получит "многолетний пакет помощи" на саммите НАТО - Столтенберг

17:41

Кассетные боеприпасы усилят ВСУ и ускорят освобождение территорий – Подоляк

17:41

Пригожин заметает следы: в Пентагоне рассказали о двойниках главаря ЧВК Вагнера

17:21

Зачем ковер на кухне: плюсы и минусы

17:16

НАТО не хочет исчезновения РФ, поэтому закроет глаза на теракт на ЗАЭС – Огрызко

16:51

"Празднуете смерти во Львове": Мишину разнесли за танцы на яхте в купальникеВидео

16:40

Бритни Спирс ударил охранник известного спортсмена: суть конфликта

16:32

Врага выбили под Бахмутом: ВСУ пошли на штурм и продвинулись вперед

16:29

Подрыв ЗАЭС не угрожает радиацией - американские эксперты

16:23

"Никакой я не диктатор": Лукашенко в истерике потребовал от Запада "извинений"

16:17

Рыжуля: в сеть попали фото подросшей дочери Гарри и Меган

16:14

Любовный гороскоп на неделю 10-16 июля: Тельцу – новое начало, Весам - романтика

16:11

Парики, бороды и кувалда: появились фото странных вещей, найденных дома у ПригожинаФото

16:10

Как правильно пить воду с лимоном и имбирем: удивительные свойства напитка

15:50

"Было бы попадание в голову": в Сумах расстреляли машину, в которой было 3 человекаВидео

15:43

"Просто так РФ не уйдет": генерал СБУ дал тревожный прогноз окончания войныВидео

15:33

Развлекает новенькую: дочь Лорак в купальнике коряво станцевала для новой жены папыВидео

15:32

Зеленский примет участие в саммите НАТО – Столтенберг

15:07

"Не для одной категории людей": Зеленский рассказал, каким будет завершение войны

Реклама
14:40

Гороскоп Таро на неделю 10-16 июля: Овну – вызов, Тельцу – болезненное время

14:39

В Украине резко подорожали бензин и дизель: какие цены на АЗС

14:30

"Твой рот - главное гнездо невежества": Коля Серга "разнес" АрестовичаВидео

14:30

Меня послали: звезда "Мастер шеф" Эктор пожаловался на украинскую продуктовую сеть

14:14

Поздравления с Днем семьи, красивые картинки и открытки к празднику

14:07

"Угроза катастрофы на ЗАЭС не исчезла": Буданов ошарашил заявлением

14:04

ВСУ на Бахмутском направлении отбили часть территорий - генерал Сырский

13:36

У Мадонны может быть серьезное заболевание - СМИ

13:29

ВСУ делают уникальные военные операции, но нужно много оружия - Данилов

13:27

Гороскоп на завтра 8 июля 2023: Тельцам - повышение, Раков подкачает здоровье

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
Деоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружие
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять