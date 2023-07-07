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Прослушка во время переговоров: в BND узнали секреты Пригожина и Лукашенко

Алексей Тесля
7 июля 2023, 19:43 обновлено 7 июля, 19:51
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BND узнала о роли Александра Лукашенко как посредника между Евгением Пригожиным и Владимиром Путиным.
Александр Лукашенко, Евгений Пригожин
В ФРГ прослушали переговоры Александра Лукашенко и Евгения Пригожина / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Переговоры Александра Лукашенко с Евгением Пригожиным могла прослушивать Федеральная разведывательная служба Германии (BND).

Как говорится в совместном расследовании немецких вещателей WDR и NDR, немецкая разведка прослушивала телефонные разговоры главаря "вагнеровцев" и Лукашенко, когда они обсуждали условия прекращения мятежа в России.

Подчеркивается, что BND непосредственно узнала о роли Лукашенко как посредника между Пригожиным и президентом РФ Владимиром Путиным.

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В материале уточняется, что немецкие разведчики имели нечеткие доказательства возможного мятежа в России еще за неделю до самих событий и пытались подтвердить информацию у партнеров, но безуспешно – и поэтому и не сообщили об этом канцлеру Олафу Шольцу.

"Как сообщается, первое предупреждение от BND о событиях было отправлено немецкому правительству в пятницу вечером – накануне того, как наемники "Вагнера" оккупировали российские военные объекты и российский город Ростов", – говорится в расследовании.

Ранее глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал информацию насчет слухов о переговорах с главарем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным.

Глава ГУР напрямую не ответил, ездили ли его подчиненные на переговоры с "вагнеровцами", но отметил, что часто приходилось раньше видеться с наемниками Пригожина.

Российский террорист Евгений Пригожин упустил свой шанс относительно мятежа в стране-агрессоре России, а его трусость привела к ликвидации частной военной компании "Вагнера", главарем которой он был. Об этом ранее написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Бунт "вагнеровцев" во главе с Пригожиным также может повлиять на увеличение помощи Украине от западных партнеров, считают американские чиновники.

Во время мятежа главаря ЧВК "Вагнер" Пригожина в России американские чиновники увидели уязвимые места российского диктатора. Заявления руководителя Кремля о "красных линиях" являются блефом - теперь это очень хорошо понимают в Вашингтоне, об этом недавно писало издание Politico.

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