"Мы встречались": Буданов озадачил неожиданными деталями переговоров с Пригожиным

Кирилл Буданов ответил на вопрос о том, сталкивались ли украинские разведчики с "Вагнером".

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Кирилл Буданов рассказал о переговорах с Евгением Пригожиным / Коллаж: Главред, фото: t.me/DIUkraine

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал информацию насчет слухов о переговорах с главарем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным.

В частности, документы американской разведки, обнародованные на платформе группового чата Discord, свидетельствуют о том, что в январе этого года Евгений Пригожин якобы общался с украинской разведкой, предлагая предоставить ВСУ информацию о позициях оккупантов в обмен на выход украинских войск из Бахмута. В одном документе, который попал в руки журналистов The Times, говорится о том, что представители ГУР встречались с представителями Пригожина в одной из неназванных африканских стран.

Глава ГУР напрямую не ответил, ездили ли его подчиненные на переговоры с "вагнеровцами", но отметил, что часто приходилось раньше видеться с наемниками Пригожина.

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"Сталкивались ли мы с "Вагнером"? Конечно, мы это делали. Скажем так: мы "встречались" с ними во многих африканских странах. "Встретились" во многих значениях", — добавил Буданов.

Российский террорист Евгений Пригожин упустил свой шанс относительно мятежа в стране-агрессоре России, а его трусость привела к ликвидации частной военной компании "Вагнера", главарем которой он был. Об этом ранее написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Бунт "вагнеровцев" во главе с Пригожиным также может повлиять на увеличение помощи Украине от западных партнеров, считают американские чиновники.

Во время мятежа главаря ЧВК "Вагнер" Пригожина в России американские чиновники увидели уязвимые места российского диктатора. Заявления руководителя Кремля о "красных линиях" являются блефом - теперь это очень хорошо понимают в Вашингтоне, об этом недавно писало издание Politico.

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