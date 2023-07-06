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Угроза теракта РФ на Запорожской АЭС постепенно снижается - Буданов

Анна Ярославская
6 июля 2023, 07:27 обновлено 6 июля, 07:40
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Причины снижения вероятности подрыва оккупантами ЗАЭС глава ГУР Минобороны не назвал.
Кирилл Буданов, ЗАЭС
Кирилл Буданов оценил риск теракта на Запорожской АЭС / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что угроза российского теракта на Запорожской АЭС постепенно снижается. Причины снижения вероятности подрыва оккупантами ЗАЭС он не назвал.

"Я думаю, что сейчас опасность искусственной техногенной катастрофы постепенно снижается", – сказал Буданов в интервью The Times.

Начальник ГУР добавил, что Украина предпринимает определенные публичные и непубличные действия "в этой сфере".

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Отметим, что статья с этим заявлением Буданова была опубликована вечером в среду, 5 июля.

Напомним, в российских пропагандистских пабликах разгоняли информацию о том, что в ночь на 5 июля ЗАЭС будет подорвана. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что вероятность подрыва РФ Запорожской АЭС составляет 50/50.

Угроза подрыва оккупантами Запорожской АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что риск подрыва Запорожской АЭС со стороны оккупантов действительно существует. Станция заминирована, и украинской разведке известно, что у страны-агрессора есть планы, которые предусматривают создать утечку радиоактивных веществ на ЗАЭС.

4 июля Зеленский заявил, что российские оккупанты разместили нечто похожее на взрывчатку на крыше энергоблоков Запорожской АЭС. Он призвал мир обратить внимание на то, к чему готовятся оккупанты.

В Генштабе ВСУ отмечали, что российские оккупанты готовят провокации на территории Запорожской АЭС. Уже в ближайшее время там может произойти взрыв. Россияне разместили взрывчатку на крыше третьего и четвертого энергоблоков.

Страна-агрессор Россия на протяжении последних дней вывела часть боевого состава оккупантов с территории Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщило издание Sky News 5 июля. Также издание отмечает, что из-за риска теракта страны-оккупанта РФ на Запорожской АЭС гражданские начали выезжать из региона вокруг станции.

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