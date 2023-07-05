РФ вывела часть войск с Запорожской АЭС на протяжении последних дней – Sky News

В Минобороны Украины заявляют, что Россия может устроить аварию на ЗАЭС, чтобы переломить ход войны в свою пользу.

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Россия вывела часть войск с Запорожской АЭС/ коллаж: Главред, фото: Энергоатом, Минобороны РФ

Страна-агрессор Россия на протяжении последних дней вывела часть боевого состава оккупантов с территории Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщает Sky News. Также издание отмечает, что из-за риска теракта страны-оккупанта РФ на Запорожской АЭС гражданские начали выезжать из региона вокруг станции.

"Усилению тревоги способствовали российские заявления в блогах о том, что украинцы планировали атаковать станцию. Когда россияне обвиняют украинцев в подготовке к чему-то, это часто является признаком того, что они сами собираются это сделать, как мы видели в случае с Каховской дамбой", – добавили в издании.

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РФ хочет переломить ход войны в свою пользу

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в среду, 5 июля, сообщила в Telegram, что страна-оккупант РФ "способна на любые, даже тотально безрассудные поступки, которые потом попытается выдать за чужие".

С целью минимизации потенциально возможных негативных последствий в четырех украинских регионах – Днепропетровщина, Запорожье, Херсонщина и Николаевщина – уже несколько дней продолжаются учения экстренных служб по преодолению последствий возможного теракта на ЗАЭС", – отметила она.

В то же время Маляр объяснила, зачем Россия нагнетает ситуацию на ЗАЭС и для чего стране-агрессору может понадобиться устраивать там аварию.

"Зачем Россия нагнетает ситуацию с ЗАЭС и может прибегнуть к террористическим действиям на ее территории? Чтобы переломить ход войны в свою пользу. Оба сценария – как запугивание террористическими действиями, так и их непосредственное совершение – для РФ являются инструментом достижения военных целей. Что делать сейчас? Сохранять спокойствие, доверять исключительно официальным источникам информации и придерживаться их рекомендаций", – подчеркнула Маляр.

Угроза подрыва оккупантами Запорожской АЭС

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что риск подрыва Запорожской АЭС со стороны оккупантов действительно существует. Станция заминирована, и украинской разведке известно, что у страны-агрессора есть планы, которые предусматривают создать утечку радиоактивных веществ на ЗАЭС.

4 июля Зеленский заявил, что российские оккупанты разместили нечто похожее на взрывчатку на крыше энергоблоков Запорожской АЭС. Он призвал мир обратить внимание на то, к чему готовятся оккупанты.

В Генштабе ВСУ отмечали, что российские оккупанты готовят провокации на территории Запорожской АЭС. Уже в ближайшее время там может произойти взрыв. Россияне разместили взрывчатку на крыше третьего и четвертого энергоблоков.

Политический аналитик Александр Кочетков рассказал о чем свидетельствует уменьшение присутствия россиян на ЗАЭС и в Энергодаре. Аналитик отмечает, что россияне покидают атомную станцию исключительно под принуждением и угрозой окружения с нашей стороны.

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