Россияне бегут с Запорожской АЭС: эксперт объяснил причину

Александр Кочетков считает, что россияне покидают станцию исключительно под принуждением и угрозой украинской стороны.

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Сотни работников "Росатома" покинули Запорожскую АЭС / коллаж: Главред, фото: Главред, Википедия

В интервью Главреду политический аналитик Александр Кочетков рассказал о чем свидетельствует уменьшение присутствия россиян на ЗАЭС и в Энергодаре.

"То, что там меняется количество представителей, еще ни о чем не свидетельствует. Там есть ротации, там приезжают представители Росатома, одни уезжают, другие - приезжают. То есть никоим образом это не влияет. Говорить о том, что они собираются покинуть Запорожскую атомную станцию, нет реальных оснований, есть лишь надежда на это", - считает Кочетков.

Аналитик отмечает, что россияне покидают атомную станцию исключительно под принуждением и угрозой окружения с нашей стороны.

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"Хотя, подчеркну, они за нее особо и не держатся. Потому что фактически она остановлена давлением со стороны МАГАТЭ, которое неоднократно имело встречи с Путиным. Там есть (и это МАГАТЭ тоже признает) минирование вокруг станции, и есть минирование внутри станции. Но по характеру и объемам этого минирования считать, что станцию собираются взорвать, что ли это технологически возможно, оснований нет. Того, что внутри, согласно отчетам МАГАТЭ, несколько маловато, чтобы повлечь долго серьезные последствия", - сообщил эксперт.

Аналитик считает, что от России ждать можно чего угодно. Ситуация динамичная, но пока серьезной угрозы подрыва ЗАЭС он не видит.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков-аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ" Южное " и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Теракт на Запорожской АЭС

Россия способна устроить локальный взрыв на Запорожской АЭС. На захваченной Запорожской АЭС находятся около 500 российских оккупантов с тяжелой военной техникой, рассказал президент Владимир Зеленский.

Подрыв Запорожской АЭС будет считаться применением ядерного оружия. Украинские власти делают все возможное и невозможное, чтобы теракта на ЗАЭС не произошло, подчеркнул секретарь СНБО.

Что делать, если катастрофа за ЗАЭС все же произойдет. Зона опасного радиационного заражения от разрушения ЗАЭС будет иметь радиус до 50 км.

Если РФ взорвет ЗАЭС, Украина все узнает за несколько часов. Прямой радиационный контроль сегодня находится в руках российских оккупантов, сказал президент государственной компании Энергоатом Петр Котин.

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