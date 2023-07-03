Корпорацию Unilever внесли в перечень спонсоров войны: какие фирмы запрещены

Компании принадлежат более 400 брендов, в том числе Domestos, Axe, Rexona и другие.

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Производитель Domestos, Rexona , Dove-спонсор войны / коллаж: Главред, фото: Unilever Ukraine, pureline.ua, domestos.com

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло британскую корпорацию Unilever в перечень международных спонсоров войны.

Стало известно, что предприятия компании до сих пор работают в стране-агрессоре России и платят налоги, делая свой вклад в продолжение войны России против Украины, об этом сообщается на сайте НАПК.

Всего в России на предприятиях Unilever работают более 3000 сотрудников. В 2022 году на долю российского бизнеса пришлось 1,4% оборота Unilever и 2% ее чистой прибыли, которая в 2022 году выросла на 24,9% по сравнению с 2021 и составила €8,03 миллиардов.

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Выручка компании в прошлом году выросла до €60,1 млрд (+14,5%). Продажи Unilever выросли во всех категориях, больше всего - продажи косметики (+20,8%).

После полномасштабного вторжения России в Украину компания пообещала приостановить весь импорт и экспорт своей продукции в Россию и из нее, а также прекратить все медийные и рекламные расходы.

Однако ее предприятия в Омске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Туле до сих пор продолжают свою работу, а офисы - операционную деятельность, обеспечивая присутствие брендов в точках продаж.

"Юнилевер Русь" заплатила около $50 млн налогов в бюджет РФ за 2022 год.

"Unilever не может выступать против войны, параллельно Способствуя военной машине Путина. Мы внесли эту компанию в перечень международных спонсоров войны, поскольку их сотни миллионов налоговых взносов в бюджет России помогают финансировать войну против Украины и могут таким образом даже косвенно финансировать какую-то группу российских наемников. Unilever должен покинуть Россию сейчас, или история запомнит ее соучастие в этой войне", - прокомментировал глава НАПК Александр Новиков.

Напомним, что Зеленский назвал условие окончания войны. Президент Украины заявил, что Украина будет считать победой в войне над Россией восстановление территориальной целостности нашего государства по состоянию на 1991 год.

Экономист рассказал, что будет с долларом до конца года. Делать прогнозы об изменениях на валютном рынке в текущей ситуации можно максимум на 1-2 месяца, считает экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ.

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