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Война давит на гривну: экономист рассказал, что будет с долларом до конца года

Андрей Ганчук
30 июня 2023, 11:00 обновлено 30 июня, 11:05
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Делать прогнозы об изменениях на валютном рынке в текущей ситуации можно максимум на 1-2 месяца, считает экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ.
Доллары, обмен валют
В июле доллар может подорожать максимум на 5% - аналитик / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

На данный момент нельзя сделать вывод о том, каким будет курс доллара в Украине до конца 2023 года. Все зависит от динамики войны с агрессором Россией. Любая эскалация на поле боя может привести к изменениям. В июле курс будет стабильным, однако прогнозировать можно лишь на 1-2 месяца. Об этом заявил экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ.

Как сообщает ТСН, эксперт рассказал о том, что сейчас нереально сделать прогноз о курсе доллара до конца текущего года. Ситуация целиком и полностью зависит от войны.

"До конца года, я думаю, абсолютно нереально делать такие прогнозы. Потому что мы не знаем ни динамики войны, мы не знаем, что будет с экономикой. То есть, любая военная эскалация может вызвать усиление давления на гривну. Максимум горизонт прогнозирования – это один-два месяца", - объяснил аналитик.

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Также Алексей Кущ подчеркнул, что в июле курс доллара останется стабильным. Гривна может подорожать или подешеветь максимум на 5%.

Курс доллара в Украине

Директор по инвестициям и руководитель департамента R&D в инвестиционном банке Capital Times Артем Щербина в мае сделал прогноз, согласно которому в 2024 году в Украине 1 доллар будет стоить 41,8 грн. Как полагает специалист, в дальнейшем гривна будет ослабляться.

Финансовый аналитик Алексей Кущ считает, что курс доллара по завершению войны будет зависеть от нескольких факторов. Спрогнозировать ситуацию пока невозможно.

"Все будет зависеть от формата завершения войны и формата восстановления. Если нам будут поступать значительные средства от наших западных партнеров на восстановление, и это будут действительно те цифры, которые мы просим в Лугано или Лондоне, тогда гривна будет даже усиливаться, потому что будет очень сильный приток валюты в страну", - подчеркнул Кущ.

Другие новости:

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