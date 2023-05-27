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Доллар скакнет до 44 грн: эксперт озвучил пессимистический прогноз курса валют

Дмитрий Видоменко
27 мая 2023, 19:37 обновлено 27 мая, 19:37
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Средний официальный курс доллара в Украине по итогам 2024 года составит 41,8 грн/доллара, прогнозирует эксперт Артем Щербина.
Курс доллара в Украине
Курс доллара в Украине / Коллаж Главред, фото УНИАН

Средний официальный курс доллара в Украине по итогам будущего года, 2024-го, должен будет составит 41,8 грн за доллар, а к концу года он вырастет до 43 грн за доллар. Об этом сообщает портал "Минфин" со ссылкой на прогноз, который озвучил директор по инвестициям и руководитель департамента R&D в инвестиционном банке Capital Times Артем Щербина.

При этом эксперт озвучил главный фактор, который будет особенно влиять на курс доллара − жесткое регулирование валютного рынка Нацбанком.

Щербина особо отметил, что, согласно его прогнозу, в 2025 году гривна продолжит слабеть. То есть в этом году средний курс доллара якобы будет составлять 43,6 грн/доллар, а завершит он год на уровне 44 грн/доллар.

"Пока мы находимся в тисках, но снятие ограничений будет влиять на валютный рынок. Очень долго у нас были ограничения, и мы не знаем, как он отреагирует, когда они будут сняты, каким будет спрос на валюту", - подытожил эксперт.

Смотрите видео о том, ждать ли обвала курса гривны в 2023 году:

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