Курс валют может снова рвануть: эксперт рассказал, ждать ли снова доллар по 40 грн

Хоть в последнее время гривна окрепла по отношению к доллару, говорит эксперт, все равно есть вероятность, что летом его курс снова вырастет.

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Эксперт спрогнозировал, ждать ли снова доллар по 40 грн / коллаж фото УНИАН

Уже в июле нынешнего года на курс валют в Украине может крайне негативно повлиять возвращение к довоенной системе обложения налогами рынка горючего. Об этом сообщает портал "24 канал" со ссылкой на прогноз экономического эксперта Бориса Кушнирука.

"Все горючее мы импортируем. Если оно вследствие налогообложения вырастет в цене, спрос на него может сократиться. Соответственно, спрос на валюту, необходимую для приобретения нефтепродукта, тоже сократится", ‒ сказал он.

Спрос на валюту может, говорит Кушнирук, наоборот, сократиться. По словам эксперта, такая ситуация произойдет, если Нацбанк все-таки отпустит курс согласно недавнему меморандуму с МВФ.

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"Я отношусь к этому крайне критично. Почему? Когда они говорят, что нужно свободное ценообразование на доллар, это нужно осуществлять в нормальных условиях. Сейчас же в Украине экспорт вдвое меньше импорта, а всю разницу закрывает НБУ. То есть рынка нет. А у нас есть один игрок, в этом случае Нацбанк, который и будет все определять", – говорит специалист.

Все будет зависеть от решений Нацбанка, считает Кушнирук. Если в НБУ пойдут на плановую девальвацию, то это может привести к соответствующему обесцениванию наличной гривны к доллару.

"В таких условиях наличный курс может девальвировать на 3 – 5%. В начале может даже на больший процент, но впоследствии "откатиться" назад", – считает он.

В то же время, говорит Кушнирук, вышеуказанное решение будет оттягиваться НБУ до июля, то в июне ситуация с курсом доллара будет такая же, как и в мае.

Курс доллара в Украине

Напомним, ранее эксперты финансового рынка сообщали, что курс доллара в Украине может рекордно подскочить. А причиной называют вероятную активизацию боевых действий и новые удары российских оккупантов по Украине. В частности, такое мнение высказал аналитик компании Esperio Александр Болтян. Эксперт не исключил, что резкое повышение доллара по отношению к гривне может носить спекулятивный характер.

Также ранее сообщалось о том, что курс доллара в Украине мог бы уже стать трехзначным. Этому помешала своевременная внешнефинансовая помощь от партнеров.

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