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Курс доллара после войны: ждать ли резкого падения гривны – прогноз эксперта

Алексей Тесля
30 июня 2023, 09:51 обновлено 30 июня, 09:58
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Курс доллара будет зависеть от формата завершения войны, уверен Алексей Кущ.
доллар, обмен валют
Эксперт спрогнозировал курс доллара после войны / Коллаж фото УНИАН, ua.depositphotos.com

Вероятный курс доллара после окончания войны пока сложно спрогнозировать, заявил экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ.

По его словам, соотношение национальной валюты к американскому доллару после окончания войны будет зависеть сразу от нескольких факторов. Такое мнение аналитик высказал в комментарии ТСН.

Среди прочего, он обратил внимание на то, что на курс доллара может повлиять формат завершения войны, а также ситуация с восстановлением экономики страны.

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На сегодня давать прогнозы по поводу вероятного курса доллара по окончании войны – это из разряда футурологии, считает аналитик.

"Все будет зависеть от формата завершения войны и формата восстановления. Если нам будут поступать значительные средства от наших западных партнеров на восстановление, и это будут действительно те цифры, которые мы просим в Лугано или Лондоне, тогда гривна будет даже усиливаться, потому что будет очень сильный приток валюты в страну", – объяснил он.

При этом Кущ добавил, что если формат восстановления будет слаб, то есть Украине будут давать средства только на покрытие внутренних бюджетных дефицитов, тогда гривна будет оставаться стабильной, но не будет столь существенного укрепления национальной валюты.

Кто такой Алексей Кущ?

Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

Прогноз курса доллара:

О том, что курс доллара в Украине в ближайшее время будет стабильным, даже если неожиданно изменится обстановка на фронтах украино-российской войны, ранее сообщил аналитик Алексей Козырев.

По его словам, главным фактором, от которого зависит гривна, остается финансовая помощь украинских партнеров.

Напомним, ранее эксперты финансового рынка сообщали, что курс доллара в Украине может рекордно подскочить. А причиной называют вероятную активизацию боевых действий и новые удары российских оккупантов по Украине. В частности, такое мнение высказал аналитик компании Esperio Александр Болтян. Эксперт не исключил, что резкое повышение доллара по отношению к гривне может носить спекулятивный характер.

Также ранее сообщалось о том, что курс доллара в Украине мог бы уже стать трехзначным. Этому помешала своевременная внешнефинансовая помощь от партнеров.

Больше новостей:

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