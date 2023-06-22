От чего зависит, улетит ли доллар за 40 грн: эксперт назвал главный фактор

Курс доллара в Украине в ближайшее время будет стабильным, даже если неожиданно изменится обстановка на фронтах, говорит эксперт.

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Эксперт говорит, что главным фактором, от которого зависит гривна, остается финансовая помощь украинских партнеров / коллаж фото УНИАН

Курс доллара в Украине в ближайшее время будет стабильным, даже если неожиданно изменится обстановка на фронтах украино-российской войны. Об этом рассказал аналитик Алексей Козырев в статье для профильного портала, сообщает портал "Минфин".

По его словам, главным фактором, от которого зависит гривна, остается финансовая помощь украинских партнеров.

Существенного влияния на курс доллара так же не окажут сохранение учетной ставки НБУ на уровне 25% и ослабление валютных ограничений.

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Также он подсчитал, что в ближайшие дни курс наличного доллара в большинстве банков будет находиться в пределах 36,55-37,6 грн. Ожидается, что в обменниках финансовых компаний курсовой коридор будет отличаться несущественно – от 36,7-37,5 грн.

"Традиционно самый широкий спред (разницу между курсами покупки и продажи – Главред) – до гривны – будут выставлять обменники в районах с незначительной конкуренцией между пунктами обмена валют и в торговых центрах, где потребность населения в гривне самая большая. Но основная часть обменников будет работать в формате "с оборота" со средним уровнем спреда", – отметил Козырев.

В целом же, как отмечал аналитик Райффайзен Банка Александр Печерицын, ситуация с курсом доллара в Украине во второй половине нынешнего года может развиваться по двум сценариям – стабилизационному и рациональному. Первый (он же самый вероятный) предусматривает сохранение текущей валютной политики с официальным курсом не больше 36,6 грн. Второй – девальвацию гривны на 14-15%.

Курс доллара в Украине

Напомним, ранее эксперты финансового рынка сообщали, что курс доллара в Украине может рекордно подскочить. А причиной называют вероятную активизацию боевых действий и новые удары российских оккупантов по Украине. В частности, такое мнение высказал аналитик компании Esperio Александр Болтян. Эксперт не исключил, что резкое повышение доллара по отношению к гривне может носить спекулятивный характер.

Также ранее сообщалось о том, что курс доллара в Украине мог бы уже стать трехзначным. Этому помешала своевременная внешнефинансовая помощь от партнеров.

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