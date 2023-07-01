Зеленский - о потерях Украины в войне: "До конца войны мы не узнаем"

Все видели, что российские оккупанты сделали в Буче, Ирпене, Бородянке. До сих пор Украина продолжает находить могилы, а также замученных людей в подвалах.

https://glavred.info/ukraine/zelenskiy-o-poteryah-ukrainy-v-voyne-do-konca-voyny-my-ne-uznaem-10482274.html Ссылка скопирована

Владимир Зеленский рассказал о потерях Украины на войне против РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас не может озвучить потери Украины в войне как среди военных, так и среди гражданского населения.

"Я не могу говорить о конкретных цифрах. Вы должны понимать, что я обобщаю свой ответ. Я не могу сказать, сколько героев мы потеряли и сколько у нас раненых", - сказал глава государства в интервью изданию El Mundo.

Что касается мирных жителей, то, по его словам, у Киева нет точных данных о жертвах и пострадавших на оккупированных страной-агрессором РФ территориях.

видео дня

"Мы не знаем, верна ли информация, которую они дают. До конца войны мы не узнаем, что произошло. Сколько человек похоронено в Мариуполе? Извините за такие слова, но это факт. Мы не знаем. Ни в селах Донбасса. Во всех городах, где есть Россия, мы слепы", - объяснил президент.

Зеленский добавил, что все видели, что российские оккупанты сделали в Буче, Ирпене, Бородянке.

"До сих пор мы продолжаем находить могилы, а также замученных людей в подвалах. Я не могу сказать цифры", - сказал он.

По словам президента, "у России гораздо больше потерь, они даже умножают наши".

"Вопрос не только в том, сколько у нас смертей, но и в том, сколько жизней нам удалось спасти. Меня интересует именно это число", - резюмировал Зеленский.

Потери Украины в войне

В декабре 2022 года советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что потери украинской армии во время войны, которую развязала в Украине Россия, составляют от 10 до 13 тысяч погибших. В то же время он подчеркнул, что потери оккупационной армии намного больше.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что потери украинской армии в войне с Россией "в разы меньше", чем те, о которых сообщает российская сторона.

В мае 2023 года издание Euractiv сообщило со ссылкой на разведывательные данные государств-членов Европейского Союза, что с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России потери среди украинских военных достигли 13 тысяч погибшими.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что российская армия в целом потеряла 100 тысяч военных на войне в Украине только с декабря. Из них 80 тысяч раненых и 20 тысяч ликвидированных. Почти половина ликвидированных – это бойцы ЧВК "Вагнера". Часть из них являются заключенными, которых освободили из тюрьмы для того, чтобы послать на фронт.

Другие новости: