Данилов откровенно ответил, каковы потери украинской армии в войне с РФ

Секретарь СНБО подчеркнул, что у Украины даже и близко нет тех цифр, о которых говорят россияне.

Данилов назвал потери Украины в войне с РФ / УНИАН

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что потери украинской армии в войне с Россией "в разы меньше", чем те, о которых сообщает российская сторона. Об этом Данилов рассказал в интервью Kyiv Post.

Так, журналистка напомнила, что, по данным Генштаба ВСУ, Россия потеряла на войне с Украиной уже более 100 тыс. военных. "Насколько больше или меньше наши потери?", - спросила она.

"В разы меньше. Мы осознаем, какие у нас потери. Мы не можем это публично разглашать. Поверьте, даже и близко нет тех цифр, о которых говорят россияне", - сказал секретарь СНБО.

Как отметил Данилов, такая разница в потерях объясняется тем, что Вооруженные силы Украины имеют современное оружие, которое им предоставляют международные партнеры. В то же время российская армия воюет с помощью оружия, изготовленного еще в советское время.

"Мы имеем уже очень современное оружие. За одно применение такого оружия можно уничтожить сотни российских военных. У русских такого оружия нет. Это наше преимущество. И главное – это наши ребята и девушки, которые профессионально воюют и отстаивают нашу независимость", - пояснил секретарь СНБО большие потери врага.

Потери Украины и России на войне

Недавно советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что потери украинской армии на войне с Россией – государственная тайна. Их нельзя озвучивать, чтобы не позволить противнику оценивать эффективность своих операций. В то же время Арестович назвал приблизительное количество погибших. По его словам, на войне погибло от 10 до 20 тысяч украинских военных.

Как отметил Арестович, у Украины много раненых, однако все они через некоторое время возвращаются к бою. В то же время в России много убитых. Соотношение убитых украинских военных к российским - по меньшей мере 1 к 7.

Ранее руководитель Службы внешней разведки Украины и генерал армии Николай Маломуж заявил, что власти России скрывают реальные потери своей армии, которые она несет в войне против Украины. По его словам, более 55 тысяч россиян уже убиты и 60-70 тысяч ранены. Всего около 100 тысяч убитых и раненых. Он подчеркнул, что около 90% оккупантов – без ног, без рук, с тяжелыми ранениями и увечьями. Обратно на фронт возвращается лишь 10%.

Более того, российское командование скрывает причины гибели мобилизованных россиян перед новой волной призыва, чтобы предотвратить бунты в армии. В связи с этим командиры рассказывают родственникам ликвидированных оккупантов, что те якобы "уснули и не проснулись".

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