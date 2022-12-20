"Надо уже о земле думать": Данилов потроллил Путина, прыгнувшего с трапа в Минске

Данилов подчеркнул, что 70 лет, как не крути, дают о себе знать, а поэтому "прыгать Путину уже не долго осталось".

Данилов потроллил Путина, который прыгнул с трапа в Минске / УНИАН, скриншот с видео

Секретарь Совета национальной обороны и безопасности Алексей Данилов потроллил главу Кремля Владимира Путина из-за прыжка с трапа самолета в Минске. Данилов призвал российского диктатора думать о земле, а не прыгать.

Об этом чиновник сказал в эфире национального телемарафона.

Данилов подчеркнул, что 70 лет, как не крути, дают о себе знать, а поэтому "прыгать Путину уже не долго осталось".

Секретарь СНБО также считает, что этот прыжок Путина был показательным. По его словам, российскому диктатору посоветовали такое сделать, поскольку все говорят о состоянии здоровья и болезнях главы Кремля.

"Не надо прыгать, надо о земле уже думать", - потроллил Данилов диктатора.

Напомним, во время выхода из самолета на трапе в Минске с Путиным произошел конфуз – он не заметил последнюю ступеньку и "перелетел" ее. В аэропорту его встретили белорусские девушки с хлебом и солью, а также белорусский диктатор Александр Лукашенко со своим сыном Николаем. В Сети уже шутят, что Путин увидел девочек и так к ним спешил, что даже не заметил последнюю ступеньку выходя из самолета.

Встреча Лукашенко и Путина в Минске

Российский директор Владимир Путин 19 декабря, впервые за три года, сам приехал поговорить со своим коллегой-диктатором Александром Лукашенко в Минск. Путин прилетел в Минск в сопровождении истребителей страны-агрессора. Для конспирации россияне подняли в воздух еще три правительственных борта. Кроме Путина в столицу республики Беларусь прибыли еще и Шойгу с Лавровым.

Как отметил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергій Наев, Путин наверняка поехал в Минск, чтобы уговорить Лукашенко к более широкому участию войск Беларуси в войне против Украины. Российскому диктатору нужно, чтобы войска Беларуси участвовали в наземных операциях.

Позже самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин заявили, что переговоры в Минске были "результативными". Мол, люди оценят принятые решения обоих диктаторов. Также Путин заявил, что Беларусь является не только хорошим соседом России, но и "союзником в самом прямом значении этого слова".

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