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Армия под контроль РФ и доступ к военным складам: назван план Путина на поездку к Лукашенко

20 декабря 2022, 03:00
Агрессор Россия собирается продолжать войну против Украины за счет республики Беларусь, которая должна играть роль донора техники, считает Александр Коваленко.
Путин, Лукашенко
Лукашенко вряд ли отдаст контроль над своей армией Москве – эксперт / Скриншот YouTube

Директор страны-оккупанта РФ Владимир Путин отправился в Беларусь, чтобы уговорить председателя республики Александра Лукашенко отдать его армию в подчинение Москве или обеспечить доступ к белорусским военным складам. Вероятно, Лукашенко согласится на передачу доступа к складам, которыми будет пользоваться российская армия на войне против Украины. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Как сообщает ТСН, он рассказал о том, что Путин поехал к Лукашенко, чтобы уговорить белорусского главаря государства передать Москве контроль над армией Беларуси.

Если Лукашенко не отдаст контроль над войсками, то переговорить с ним по поводу доступа России к военным складам.

"Главная цель приезда Путина в Беларусь – убедить Александра Лукашенко предоставить генералам российской армии контроль над своей армией. Им нужна армия Беларуси и ее ресурс. Это фактически 20 батальонно-тактических групп. Если не удастся этого сделать, то задача минимум, скажем так, получить полный доступ к складам и центрам хранения боеприпасов и техники, которая находится на консервации в Беларуси. Для того чтобы компенсировать потери, понесенные в Украине", - объяснил ситуацию эксперт.

По его словам, передать управление войсками Москве Лукашенко вряд ли согласится. А вот доступ к складам, вероятно, отдаст. И тогда оккупант Россия будет использовать ее центры хранения для войны против Украины.

"Российского ресурса технически не хватает. В Беларуси после распада СССР осталось достаточно техники. Но трудно сказать о том, в каком она состоянии. Кроме этого, Россия испытывает дефицит боеприпасов для артиллерии. Последние играют важную роль для наступательных и оборонных действий. Согласится ли Лукашенко на все это? На передачу армии под контроль российский генералов - я уверен, что нет. Что касается предоставления доступа к складам и центрам хранения - считаю, что все-таки согласится", - подчеркнул Александр Коваленко.

Поездка Путина к Лукашенко

Директор агрессора России Владимир Путин впервые за 3 года решил сам поехать к коллеге, председателю Беларуси Александру Лукашенко в Минск. Лукашенко встречал Путина вместе со своим сыном. Примечательно, Путин, когда сходил с трапа самолета, не заметил последнюю ступеньку и смешно ее перепрыгнул.

Что интересно, Путин летел в Минск в сопровождении истребителей. Для конспирации Кремль приказал поднять в воздух три правительственных борта. Вместе с Путиным в столицу Беларуси отправились министр обороны Шойгу и глава МИД Лавров.

Командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев ранее заявил, что Путин поехал в Минск, скорее всего, для того, чтобы уговорить Лукашенко принять решение о более широком участии свои войск в военном вторжении в Украину. В частности, России нужно, чтобы белорусская армия принимала участие в наземных операциях.

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