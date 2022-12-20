Армия под контроль РФ и доступ к военным складам: назван план Путина на поездку к Лукашенко

Агрессор Россия собирается продолжать войну против Украины за счет республики Беларусь, которая должна играть роль донора техники, считает Александр Коваленко.

Лукашенко вряд ли отдаст контроль над своей армией Москве – эксперт / Скриншот YouTube

Директор страны-оккупанта РФ Владимир Путин отправился в Беларусь, чтобы уговорить председателя республики Александра Лукашенко отдать его армию в подчинение Москве или обеспечить доступ к белорусским военным складам. Вероятно, Лукашенко согласится на передачу доступа к складам, которыми будет пользоваться российская армия на войне против Украины. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Как сообщает ТСН, он рассказал о том, что Путин поехал к Лукашенко, чтобы уговорить белорусского главаря государства передать Москве контроль над армией Беларуси.

Если Лукашенко не отдаст контроль над войсками, то переговорить с ним по поводу доступа России к военным складам.

"Главная цель приезда Путина в Беларусь – убедить Александра Лукашенко предоставить генералам российской армии контроль над своей армией. Им нужна армия Беларуси и ее ресурс. Это фактически 20 батальонно-тактических групп. Если не удастся этого сделать, то задача минимум, скажем так, получить полный доступ к складам и центрам хранения боеприпасов и техники, которая находится на консервации в Беларуси. Для того чтобы компенсировать потери, понесенные в Украине", - объяснил ситуацию эксперт.

По его словам, передать управление войсками Москве Лукашенко вряд ли согласится. А вот доступ к складам, вероятно, отдаст. И тогда оккупант Россия будет использовать ее центры хранения для войны против Украины.

"Российского ресурса технически не хватает. В Беларуси после распада СССР осталось достаточно техники. Но трудно сказать о том, в каком она состоянии. Кроме этого, Россия испытывает дефицит боеприпасов для артиллерии. Последние играют важную роль для наступательных и оборонных действий. Согласится ли Лукашенко на все это? На передачу армии под контроль российский генералов - я уверен, что нет. Что касается предоставления доступа к складам и центрам хранения - считаю, что все-таки согласится", - подчеркнул Александр Коваленко.

Поездка Путина к Лукашенко

Директор агрессора России Владимир Путин впервые за 3 года решил сам поехать к коллеге, председателю Беларуси Александру Лукашенко в Минск. Лукашенко встречал Путина вместе со своим сыном. Примечательно, Путин, когда сходил с трапа самолета, не заметил последнюю ступеньку и смешно ее перепрыгнул.

Что интересно, Путин летел в Минск в сопровождении истребителей. Для конспирации Кремль приказал поднять в воздух три правительственных борта. Вместе с Путиным в столицу Беларуси отправились министр обороны Шойгу и глава МИД Лавров.

Командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев ранее заявил, что Путин поехал в Минск, скорее всего, для того, чтобы уговорить Лукашенко принять решение о более широком участии свои войск в военном вторжении в Украину. В частности, России нужно, чтобы белорусская армия принимала участие в наземных операциях.

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