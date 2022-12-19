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"Заметал следы": Путин окольными путями прилетел в Минск на переговоры с Лукашенко

19 декабря 2022, 14:42
Борт с Владимиром Путиным вошёл в воздушное пространство Беларуси с севера.
Путин, Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко / УНИАН

Самолет с президентом страны агрессора Владимиром Путиным прилетел в Минск из Санкт-Петербурга.

Борт Путина вошёл в воздушное пространство Беларуси с севера. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Hajun_BY.

"Рейс Путина Ил-96-300ПУ с регистрационным номером RA-96022 вылетел из Санкт-Петербурга в 14:25 по местному времени. Номер рейса — RSD111", - уточняется в сообщении

В сообщении также говорится о том, что для конспирации в 14:30 из московского аэропорта "Внуково" был поднят другой Ил-96-300ПУ путинского авиаотряда с регистрационным номером RA-96020.

Добавим, что борт с Путиным сопровождает истребитель оккупантов РФ, который был поднят с аэродрома в Барановичах

Обратим внимание, что в Украине объявляли масштабную тревогу из-за активности вражеских истребителей в небе Беларуси.

'Заметал следы': Путин окольными путями прилетел в Минск на переговоры с Лукашенко
/ t.me/Hajun_BY

Напомним, командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев прокомментировал информацию о планируемом визите президента Российской Федерации Владимира Путина в Беларусь.

Он уверен, что российский диктатор едет на встречу с самопровозглашенным главой Беларуси Александром Лукашенко для более широкого привлечения белорусской армии в войне против Украины.

Ранее Марк Фейгин заявил, что глава Кремля Владимир Путин пытается заставить Беларусь принять участие в войне с Украиной. Зато сам белорусский диктатор Александр Лукашенко не желает этого и стремится "уклониться" от давления Москвы. Как отметил российский оппозиционер, самопровозглашенный президент Беларуси понимает, что в случае активизации его роли в войне с Украиной, территория РБ также станет объектом этой войны.

Он также считает, что на фоне внезапной смерти министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея у белорусского диктатора Александра Лукашенко мог возникнуть страх за свою жизнь. По его словам, Москва считает Лукашенко очень хитрым. Он маневрирует десятилетиями и надоел еще до войны, потому что получал деньги и постоянно что-то обещал.

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