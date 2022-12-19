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"Спешил к девочкам": Путин оконфузился во время визита в Беларусь

19 декабря 2022, 17:29
Российский диктатор не заметил последнюю ступеньку при выходе из самолета и "перелетел" её.
Путин
Путин оконфузился во время визита в Беларусь / kremlin.ru

Российский диктатор Владимир Путин впервые с 2019 года лично приехал в Беларусь. Но и тут не обошлось без конфуза. "Директор" России "перелетел" последнюю ступеньку выходя из самолета. Видео уже разлетелось в Сети.

Путин прилетел в Минск в понедельник 19 декабря. В аэропорту его встретили белорусские девочки с хлебом и солью, а также белорусский диктатор Александр Лукашенко со своим сыном Николаем.

В Сети уже шутят, что Путин увидел девочек и так к ним спешил, что даже не заметил последнюю ступеньку выходя из самолета. Ему подарили цветы, но на этом конфуз не закончился.

Судя по видео, диктатор еще решил подарить молодым девушкам свой воздушный поцелуй.

Путин в Беларуси
Путин оконфузился во время визита в Беларусь / скриншот из видео

Путин пытается уговорить Лукашенко

Напомним, командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев прокомментировал информацию о планируемом визите президента Российской Федерации Владимира Путина в Беларусь.

Он уверен, что российский диктатор едет на встречу с самопровозглашенным главой Беларуси Александром Лукашенко для более широкого привлечения белорусской армии в войне против Украины.

Ранее Марк Фейгин заявил, что глава Кремля Владимир Путин пытается заставить Беларусь принять участие в войне с Украиной. Зато сам белорусский диктатор Александр Лукашенко не желает этого и стремится "уклониться" от давления Москвы. Как отметил российский оппозиционер, самопровозглашенный президент Беларуси понимает, что в случае активизации его роли в войне с Украиной, территория РБ также станет объектом этой войны.

Он также считает, что на фоне внезапной смерти министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея у белорусского диктатора Александра Лукашенко мог возникнуть страх за свою жизнь. По его словам, Москва считает Лукашенко очень хитрым. Он маневрирует десятилетиями и надоел еще до войны, потому что получал деньги и постоянно что-то обещал.

Другие новости:

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