'Люди оценят': Путин и Лукашенко отметили 'результативность' своих переговоров

Путин заявил, что договорился со своим приспешником о новых совместных "военных учениях" и о создании "новой военной техники".

Путин и Лукашенко подвели итоги своей встречи / kremlin.ru

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин заявили, что переговоры в Минске были "результативными". Мол, люди оценят принятые решения обоих диктаторов. Об этом сообщает белорусское агентство "Белта".

"Только что по ходу мы подвели итог нашей работы в широком составе и обнаружили, что мы немножко отошли от правительственных вопросов. Но вернули наш долг и обсудили весь комплекс вопросов белорусско-российских отношений. Социально-экономических вопросов... Вечер уже. Зато все вопросы рассмотрели. Дальше будет легче. Спасибо большое. Я думаю, люди оценят наши решения, которые мы здесь приняли на сегодняшний день и на стратегию, - цинично заявил Лукашенко.

В свою очередь Путин заявил, что Беларусь является не только хорошим соседом России, но и "союзником в самом прямом значении этого слова". Также Путин заявил, что договорился со своим товарищем о новых совместных "учениях" и о создании "новой военной техники".

Также Лукашенко заговорил о последствиях санкций и необходимости сотрудничества с государством-агрессором, чтобы "обеспечить благами своих граждан".

"Россия и Беларусь вместе строят Союзное государство, вместе мы противостоим санкционному давлению со стороны государств Запада", - заявил Путин.

Встреча Лукашенко и Путина в Минске

Российский директор Владимир Путин 19 декабря, впервые за три года, сам приехал поговорить со своим коллегой-диктатором Александром Лукашенко в Минск. Лукашенко встречал Путина вместе с сыном. Путин, когда сходил с трапа самолета, не заметил ступеньку, и смешно ее перепрыгнул.

Путин прилетел в Минск в сопровождении истребителей страны-агрессора. Для конспирации россияне подняли в воздух еще три правительственных борта. Кроме Путина в столицу республики Беларусь прибыли еще и Шойгу с Лавровым.

Командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев накануне заявил, что Путин наверняка поехал в Минск, чтобы уговорить Лукашенко к более широкому участию войск Беларуси в войне против Украины. Российскому диктатору нужно, чтобы войска Беларуси участвовали в наземных операциях.

Недавно советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о том, какие темы обсуждали на встрече в Минске президент РФ Владимир Путин и Александр Лукашенко.

"Мне кажется, что они в Беларуси обсуждают не столько "СВО" и то, будет ли Беларусь присоединяться к сухопутной атаке на территории Украины, они скорее обсуждают, будет ли Беларусь существовать самостоятельно", - сказал он в эфире телемарафона.

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