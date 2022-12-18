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"Все изменения в РФ и мире - к лучшему": Путин обратился к российским детям с циничным заявлением

18 декабря 2022, 21:02
Глава Кремля не упомянул о войне в Украине, но заявил, что "все народы по-настоящему равны".
'Все изменения в РФ и мире - к лучшему': Путин обратился к российским детям с циничным заявлением
Путин обратился к российским детям с циничным заявлением / ua.depositphotos.com

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что изменения, которые происходят в России и во всем мире, – к лучшему. Глава Кремля не упомянул о войне в Украине, но заявил, что "все народы по-настоящему равны".

Об этом Путин сказал во время своего видеообращения к участникам первого съезда российского движения детей и молодежи, среди которых, по словам диктатора, есть и дети из оккупированных регионов Украины.

"Вы наверняка знаете: большие изменения сегодня происходят не только в России, меняется весь мир. Верю, что эти перемены к лучшему. И надеюсь, что своими делами, поступками, своей решительностью и при этом открытостью наших намерений, планов, принципов мы сможем сделать мир более справедливым", - сказал российский диктатор.

Путин цинично заявил, что РФ делает мир таким, "где все народы по-настоящему равны, где каждый имеет право на уважение, на то, чтобы следовать своим традициям, говорить на своем родном языке, чтить своих предков, и где все имеют возможность для максимальной самореализации независимо от того, в каких условиях человек вырос, из какой семьи он происходит".

Напомним, недавно CNN писало, что недавние взрывы на российских аэродромах стали личным оскорблением для российского диктатора Владимира Путина. А все из-за того, что "хлопок расцвел" в глубоком тылу РФ. Это может привести к серьезной эскалации на войне, которую Путин развязал против Украины.

Ранее обозреватель The Guardin Саймон Тисдал заявлял, что российские оккупационные войска в ближайшее время могут ударить по украинской энергетической инфраструктуре из всех видов оружия, которое им доступно. Кроме этого, глава Кремля Владимир Путин с большой вероятностью может начать пробовать асимметричные и невоенные методы.

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