Путин признался в преступлениях против человечества, его должны судить в Гааге - Минюст Германии

РФ терроризирует украинцев своими ракетными ударами, оставляя граждан без света, отопления, воды и связи.

Гаагский трибунал над Путиным состоится / Коллаж фото twitter.com/APUkraine, ua.depositphotos.com

Российский диктатор Владимир Путин отдает кровавые приказы, терроризируя мирное население Украины. Он сам признался в военных преступлениях, совершенных против человечества. Дело против диктатора будет рассматривать Гаагский международный трибунал. Об этом заявил федеральный министр юстиции Германии Марко Бушманн, сообщает Tagesschau.

Он убежден, что суд над Путиным будет происходить не в гипотетической перспективе. "Директор" России терроризирует украинцев своими ракетными ударами, целью которых является полное уничтожение гражданской инфраструктуры.

"Если люди поддаются зимним температурам -30 градусов из-за целенаправленного уничтожения гражданской инфраструктуры без электричества и отопления, это может быть расценено как преступление против человечности", - сказал Бушманн.

Министр также акцентировал внимание на том, что сейчас невозможно открыть дело против Путины по инициативе немецкого генерального прокурора. Все потому что диктатор все еще является президентом РФ и остается неприкосновенной личностью.

Трибунал над Путиным

Напомним, что парламент Нидерландов поддержал решение о создании специального трибунала в Гааге для РФ. Если трибунал будет создан, то это будет означать судебное преследование российских военных и политических лидеров за вторжение в Украину.

Петицию на платформе Avaaz о создании специального трибунала, который будет расследовать российскую военную агрессию против Украины и привлечению к ответственности русского диктатора Владимира Путина и его приспешников подписали уже более 1,8 миллиона человек.

Также сообщалось, что министр обороны Украины Алексей Резников предложил провести трибунал над РФ по ее преступлениям против Украины - в Харькове.

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