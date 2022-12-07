"Трибунал начнется в течении года": Черновил рассказал, при каком условии Путин и компания окажутся в Гааге

Высшее российское руководство обязательно будет отвечать за военные преступления в Украине.

Черновил рассказал, при каком условии Путин и компания окажутся в Гааге / Коллаж УНИАН, kremlin.ru

Трибунал над президентом России и другими виновниками и участниками войны в Украине может растянуться на несколько десятилетий, а не только на несколько лет, но некое перемирие наступит раньше.

В интервью Главреду политический аналитик, эксперт по вопросам международной политики, бывший народный депутат Украины Тарас Чорновил отметил, что велика вероятность того, что трибунал может начаться в течение нескольких месяцев (менее года) после завершения войны, если она закончится победой Украины, достаточно явной и международно признанной.

Кто такой Тарас Чорновил Тарас Чорновил – украинский политолог, политический деятель, народный депутат Украины III, IV, V, VI созывов Верховной Рады Украины, пишет Википедия.

"Даже если это не приведет к капитуляции России, но полное изгнание русских с территории Украины и определенный уровень перемирия в пределах международно признанных границ Украины будет считаться победой в международном понимании. И вот после этого вероятность полноценного Гаагского трибунала становится очень высокой в течение года. Если в процентах - 75-80%", - отметил экс-нардеп.

По его словам, это произойдет несмотря на то, что политическое и военное руководство России останется на своей территории и при своей власти.

"А вот что касается других вещей в случае распада России, то это растянется во времени по конкретным персоналиям. Обратите внимание - лидеров геноцида в Руанде осудили несколько лет назад. Появился новый фигурант, он попал в руки трибунала, была доказана его вина, и его осудили в этом году. Поэтому Гаагский трибунал по части основных руководителей РФ - это не Нюрнбергский, который создавался один раз для одной цели, он действует постоянно. И по мере того, как к нему будут попадать те или иные представители, будут приходиться дополнительные преступления, полное исчерпывание юридической ответственности может произойти за несколько десятков лет", - подытожил Черновил.

Напомним, петицию на платформе Avaaz о создании специального трибунала, который будет расследовать российскую военную агрессию против Украины и привлечению к ответственности русского диктатора Владимира Путина и его приспешников подписали уже более 1,8 миллиона человек.

Также сообщалось, что министр обороны Украины Алексей Резников предложил провести трибунал над РФ по ее преступлениям против Украины - в Харькове.

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