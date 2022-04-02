Путину светит ордер на арест: экс-прокурор трибунала ООН назвала главные обвинения

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Бывший главный прокурор ООН Карла Дель Понте сказала, что Мировое сообщество должно выдать ордер на арест президента РФ Владимира Путина, заявила бывший главный прокурор ООН Карла Дель Понте.

Она уверена в том, что Путин виновен в военных преступлениях на территории Украины, пишет Le Temps.

При этом она уверена в том, что российским оккупантам можно выдвинуть обвинения в военных преступлениях на территории Украины.

Дель Понте сказала, что все эти преступления необходимо расследовать. Ведь только это поможет привлечь виновных к ответственности.

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