Прекращение войны и репарации: Украина назвала главные требования к РФ в Гааге

Елена Зеркаль / УНИАН

Российские оккупанты должны немедленно прекратить военные действия, которые они развязали на территории Украины 24 февраля.

Об этом член украинской делегации на слушаниях в Международном Суде ООН по делу "геноцида" украинского народа Россией Елена Зеркаль написала в своем Facebook, рассказывая об основныхы требованияУкраины к РФ в Гаагском суде.

"Российская Федерация немедленно обеспечивает, чтобы любые вооруженные силы или нерегулярные вооруженные формирования, которые могут направиться или поддерживаются ею, а также любые организации и лица, на которых она имеет влияние, не принимали никаких мер по содействию военным операциям с целью предотвращения или наказание Украины за совершение геноцида", - пишет украинский дипломат.

Кроме того, Украина требует от РФ воздержаться от любых действий, которые могут усилить или расширить спор или сделать его более сложным для решения.

"Российская Федерация предоставляет Суду отчет о мерах, предпринятых для выполнения приказа Суда через неделю после такого приказа, а затем на регулярной основе, определяемой Судом", - указала она.

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Зеркаль добавила, что вопросы репараций и компенсаций обязательно будут предметом следующих слушаний.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Международный суд в Гааге (Нидерланды) приступил к рассмотрению преступлений против человечества совершаемых Российской Федерацией в Украине.

2 марта прокурор Международного уголовного суда Карим Хан принял решение об открытии официального расследования ситуации в Украине. События последних дней дают основания полагать, что на территории Украины продолжают совершаться преступления, подпадающие под юрисдикцию МКС.