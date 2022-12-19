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Путин предложил Лукашенко новую "должность": в ОП раскрыли детали встречи диктаторов

19 декабря 2022, 19:24
Михаил Подоляк рассказал, что Владимир Путин предложил Александру Лукашенко.
Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко / УНИАН

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал о том, какие темы обсуждали на встрече в Минске президент РФ Владимир Путин и Александр Лукашенко.

"Мне кажется, что они в Беларуси обсуждают не столько СВО и то, будет ли Беларусь присоединяться к сухопутной атаке на территорию Украины, они скорее обсуждают, будет ли Беларусь существовать самостоятельно", — сказал он в эфире телемарафона.

Представитель ОП считает, что встреча Путина и Лукашенко была посвящена тому, что Россия берет под контроль Беларусь.

"Вот об этом идет речь. Мне кажется, что Лукашенко получает поощрительные предложения: либо ты губернатор, либо ты все еще остаешься президентом, но мы тебя считаем генерал-губернатором Беларуси", — добавил Подоляк.

Ранее сообщалось о том, что Путин прилетел в Минск в сопровождении истребителей страны-агрессора. Для конспирации россияне подняли в воздух еще три правительственных борта. Кроме Путина в столицу республики Беларусь прибыли еще и Шойгу с Лавровым.

Командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев накануне заявил, что Путин наверняка поехал в Минск, чтобы уговорить Лукашенко к более широкому участию войск Беларуси в войне против Украины. Российскому диктатору нужно, чтобы войска Беларуси участвовали в наземных операциях.

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Александр Лукашенко Владимир Путин Михаил Подоляк
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