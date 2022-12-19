У Путина ответили на вопрос насчет втягивания Беларуси в войну с Украиной

Дмитрий Песков прокомментировал публикации о том, что РФ намерена втянуть Беларусь в войну с Украиной.

Владимир Путин и Александр Лукашенко / kremlin.ru

На предстоящей встрече в Минске российский и белорусский диктаторы обсудят "военные вопросы", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сегодня на переговорах Путина и Лукашенко будет возможность поговорить о военных вопросах, учитывая турбулентность", — цитируют его пропагандистские СМИ страны-агрессора.

В то же время Песков прокомментировал публикации о том, что РФ намерена втянуть Беларусь в войну с Украиной.

Он назвал "глупыми и безосновательными выдумками" публикации о том, что Путин едет в Минск принуждать Беларусь к участию в войне против Украины.

Напомним, командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев прокомментировал информацию о планируемом визите президента Российской Федерации Владимира Путина в Беларусь.

Он уверен, что российский диктатор едет на встречу с самопровозглашенным главой Беларуси Александром Лукашенко для более широкого привлечения белорусской армии в войне против Украины.

Ранее Марк Фейгин заявил, что глава Кремля Владимир Путин пытается заставить Беларусь принять участие в войне с Украиной. Зато сам белорусский диктатор Александр Лукашенко не желает этого и стремится "уклониться" от давления Москвы. Как отметил российский оппозиционер, самопровозглашенный президент Беларуси понимает, что в случае активизации его роли в войне с Украиной, территория РБ также станет объектом этой войны.

Он также считает, что на фоне внезапной смерти министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея у белорусского диктатора Александра Лукашенко мог возникнуть страх за свою жизнь. По его словам, Москва считает Лукашенко очень хитрым. Он маневрирует десятилетиями и надоел еще до войны, потому что получал деньги и постоянно что-то обещал.

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