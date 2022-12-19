Путин сделал циничное заявление на встрече с Лукашенко

Путин заявил, что беларусские военные летчики будут обучены управлять самолетами, на которые установлены ракеты "со специальной боевой частью".

Путин и Лукашенко / скриншот

Президент страны-агрессора Владимир Путин после встречи с Александром Лукашенко в Минске заявил, что якобы не планирует поглощать какую-либо страну, в том числе Беларусь.

"У России нет заинтересованности кого бы то ни было "поглощать", в этом просто нет целесообразности", - заявил он после переговоров с лидером белорусского режима Александром Лукашенко на пресс-конференции.

По его словам, распространение таких слухов якобы "является попыткой недоброжелателей затормозить процесс интеграции, чтобы не получить конкурентов".

Беларуси получила ракеты от РФ

При этом Путин заявил, что беларусские военные летчики будут обучены управлять самолетами, на которые установлены ракеты "со специальной боевой частью".

Такие самолеты в РБ, по словам Лукашенко, уже есть.

Также Путин заявил, что усилится и текущее военное сотрудничество двух стран - совместные учения, военная промышленность, единая системы ПВО.

Кроме того, Россия передала Беларуси С-400 и "Искандеры".

Отметим, в 2021 году Россия и Беларусь договорились о создании так называемого Союзного государства, которое является "надгосударственным образованием".

В конце июня 2022 года российский и белорусский диктаторы согласовали все вопросы по его формированию.

Поездка Путина к Лукашенко

Директор агрессора России Владимир Путин впервые за 3 года решил сам поехать к коллеге, председателю Беларуси Александру Лукашенко в Минск. Лукашенко встречал Путина вместе со своим сыном. Примечательно, Путин, когда сходил с трапа самолета, не заметил последнюю ступеньку и смешно ее перепрыгнул.

Что интересно, Путин летел в Минск в сопровождении истребителей. Для конспирации Кремль приказал поднять в воздух три правительственных борта. Вместе с Путиным в столицу Беларуси отправились министр обороны Шойгу и глава МИД Лавров.

Командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев ранее заявил, что Путин поехал в Минск, скорее всего, для того, чтобы уговорить Лукашенко принять решение о более широком участии свои войск в военном вторжении в Украину. В частности, России нужно, чтобы белорусская армия принимала участие в наземных операциях.

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