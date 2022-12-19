glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Путин сделал циничное заявление на встрече с Лукашенко

19 декабря 2022, 21:32
Путин заявил, что беларусские военные летчики будут обучены управлять самолетами, на которые установлены ракеты "со специальной боевой частью".
Путин и Лукашенко
Путин и Лукашенко / скриншот

Президент страны-агрессора Владимир Путин после встречи с Александром Лукашенко в Минске заявил, что якобы не планирует поглощать какую-либо страну, в том числе Беларусь.

"У России нет заинтересованности кого бы то ни было "поглощать", в этом просто нет целесообразности", - заявил он после переговоров с лидером белорусского режима Александром Лукашенко на пресс-конференции.

По его словам, распространение таких слухов якобы "является попыткой недоброжелателей затормозить процесс интеграции, чтобы не получить конкурентов".

Беларуси получила ракеты от РФ

При этом Путин заявил, что беларусские военные летчики будут обучены управлять самолетами, на которые установлены ракеты "со специальной боевой частью".

Такие самолеты в РБ, по словам Лукашенко, уже есть.

Также Путин заявил, что усилится и текущее военное сотрудничество двух стран - совместные учения, военная промышленность, единая системы ПВО.

Кроме того, Россия передала Беларуси С-400 и "Искандеры".

Отметим, в 2021 году Россия и Беларусь договорились о создании так называемого Союзного государства, которое является "надгосударственным образованием".

В конце июня 2022 года российский и белорусский диктаторы согласовали все вопросы по его формированию.

Поездка Путина к Лукашенко

Директор агрессора России Владимир Путин впервые за 3 года решил сам поехать к коллеге, председателю Беларуси Александру Лукашенко в Минск. Лукашенко встречал Путина вместе со своим сыном. Примечательно, Путин, когда сходил с трапа самолета, не заметил последнюю ступеньку и смешно ее перепрыгнул.

Что интересно, Путин летел в Минск в сопровождении истребителей. Для конспирации Кремль приказал поднять в воздух три правительственных борта. Вместе с Путиным в столицу Беларуси отправились министр обороны Шойгу и глава МИД Лавров.

Командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев ранее заявил, что Путин поехал в Минск, скорее всего, для того, чтобы уговорить Лукашенко принять решение о более широком участии свои войск в военном вторжении в Украину. В частности, России нужно, чтобы белорусская армия принимала участие в наземных операциях.

Читайте также:

война в Украине Беларусь Александр Лукашенко Владимир Путин Россия
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

21:32

Путин сделал циничное заявление на встрече с Лукашенко

21:29

"Люди оценят": Путин и Лукашенко отметили "результативность" своих переговоровВидео

21:11

Гороскоп Таро для Стрельцов 2023: крутой поворот, финансовый успех и триумфВидео

20:54

Пожалейте соседей: почему туалетную бумагу нельзя бросать в унитаз

20:39

Шикарная фаршированная скумбрия на Рождество и Новый год: рецепт, от которого невозможно устоятьВидео

Реклама
20:13

Украина до сих пор не получила никакого оружия по ленд-лизу: в МИД объяснили ситуациюВидео

20:10

Приметы на 21 декабря: всего 2 запрета, которые категорически нельзя делать в этот деньВидео

20:08

Когда лучше всего сделать маникюр на Новый год 2023 по лунному календарю

19:50

"Сдали местные": полковник ВСУ рассказал о пытках и избиениях в плену у ГРУВидео

19:46

Что пить на ночь, чтобы сбросить вес: шесть "работающих" напитков

19:29

За жизнь дочери солиста "На-на" сражаются врачи

19:25

Войска РФ готовятся к уходу из Мелитополя: в ОК Юг заявили, что враг действует по сценарию ХерсонаВидео

19:24

Путин предложил Лукашенко новую "должность": в ОП раскрыли детали встречи диктаторовВидео

19:20

Удар по Украине дронами-камикадзе: несколько очень важных моментовмнение

19:09

Как отучить собаку гадить дома: 2 шага к чистоте в квартире

19:01

"Они мне уже надоели": Данилов рассказал, когда в последний раз готовилось покушение на Зеленского

18:55

Оккупантов выбивают с Кинбурна мощными боеприпасами: россияне вопят о "ядерном оружии"Видео

18:32

Атака дронами Shahed-136: эксперт назвал причину удара РФ по Киеву с АзоваВидео

18:03

Захарова разразилась никчемными угрозами в адрес Греции из-за возможной отправки Украине С-300Видео

17:57

"Отрезать и медленно задушить": в США спрогнозировали сценарий освобождения КрымаВидео

Реклама
17:50

Атака нового похолодания: синоптики предупредили о резкой смене погоды в УкраинеВидео

17:38

Лукашенко сплясал под дудку Путина и поклянчил диалога у Запада: что говорили диктаторы в МинскеВидео

17:32

Patriot прикроет авиабазы с натовскими самолетами для ВСУ: эксперт раскрыл неожиданный планВидео

17:29

"Спешил к девочкам": Путин оконфузился во время визита в БеларусьВидео

16:51

"Специфика атак изменилась": в ВСУ назвали город, который является целью номер один для россиянВидео

16:45

Полдня без электроэнергии: украинцам светит ужесточение веерных отключенийВидео

16:44

Что вам понравилось: тест по картинке расскажет о вашем ближайшем будущем

16:27

"Будет сильное противостояние": астролог назвала регионы Украины, которые будут гореть до Нового годаВидео

16:22

"Бандеры нас всех съедят": скандальный поп из УПЦ МП прославлял "матушку Россию"ФотоВидео

16:18

ВСУ нужны ПВО и артиллерия: Зеленский призвал Запад дать Украине вооружения для победы над РоссиейВидео

15:59

ВСУ ликвидировали оккупанта, готового умереть за пельмени

15:48

РФ открывает "второй фронт": планирует вторжение в Молдову в 2023 годуВидео

15:45

"Я стала слышать мысли людей": Катя Лель рассказала о встрече с инопланетянами

15:28

В ОДКБ планируют учения у границ НАТО и грозятся расширением "группировки миротворцев"Видео

15:13

"Что-нибудь выкинут": Гиркин анонсировал удары ВСУ по Москве и назвал срокиВидео

14:42

"Заметал следы": Путин окольными путями прилетел в Минск на переговоры с ЛукашенкоВидео

14:25

Мать прикрыла телом 1,5 летнего ребенка от ракетного удара в Кривом Роге: ее спасают врачи

14:22

Мобилизация в Украине: в ВСУ рассказали, кого могут призвать в войска в первую очередьВидео

14:10

У Путина ответили на вопрос насчет втягивания Беларуси в войну с УкраинойВидео

13:53

"Со многими родственниками общаюсь": жена Пескова внезапно вспомнила, что родилась в ДнепреВидео

Реклама
13:52

"Какой у Яниса большой янис": Седокова с мужем устроили похабную фотосессию у бассейна

13:50

В разведке рассказали о новой фазе войны и раскрыли свежие планы врагаВидео

13:34

Путин трижды откладывал нападение на Украину, на вторжении настаивала ФСБ – ГУРВидео

13:31

Как создать настоящее чудо своими руками: 4 бюджетных идеи для домашнего новогоднего декораВидео

13:30

Яд в чистом виде: почему собакам нельзя есть мороженое и шоколад

13:15

Рецепт, который должен быть на каждом новогоднем столе 2023: принесет всем успехВидео

13:12

Агутин подогрел слухи о разводе с Варум

13:00

Гороскоп на завтра 20 декабря 2022: Овнам – напряжение, Львам – перемены, а Рыбам – деньги

12:53

Россия не отказалась от захвата Киева и может объявить общую мобилизацию – ДаниловВидео

12:52

У Зеленского предупредили о подготовке оккупантами РФ массированных пехотных атакВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости телеграм
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять