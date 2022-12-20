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"Мы понимаем, что происходит": Данилов прокомментировал визит Путина в Беларусь

20 декабря 2022, 00:03
Секретарь СНБО заверил, что Украина готовится к любому развитию событий.
'Мы понимаем, что происходит': Данилов прокомментировал визит Путина в Беларусь
Данилов прокомментировал визит Путина в Беларусь / Главред, скриншот YouTube

Кремлевский диктатор Владимир Путин всячески пытается втянуть Беларусь в войну против Украины. Однако самопровозглашенный президент РБ Александр Лукашенко не имеет большого желания идти на такой шаг и отправлять на фронт свои войска. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

"Путин требует непосредственного вмешательства Беларуси в войну с нашей страной. Большого желания, насколько мы понимаем, насколько владеем информацией, ни у Лукашенко, ни у его граждан нет. Но россияне сейчас будут делать все возможное и невозможное, чтобы заставить Лукашенко принять в этом участие. Какое решение будет принято, мы увидим в ближайшее время", - сказал Данилов.

При этом секретарь СНБО заверил, что Украина готовится к любому развитию событий, и напомнил, что на вчерашнем заседании Ставки верховного главнокомандующего ситуация в Беларуси была на повестке дня.

"Мы понимаем, что происходит, к чему нам нужно готовиться", - добавил Данилов.

Угроза вторжения со стороны Беларуси

Как сообщалось, президент страны-агрессора Владимир Путин поехал в Минск на встречу с главой белорусского режима Александром Лукашенко. По словам руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, Путин встретился с Лукашенко, чтобы заставить его выполнить "союзнические договоренности" и поддержать наступление на Украину.

По словам Подоляка, задача Путина - заставить Беларусь поддержать наступление на Украину в любом виде. "Это могут быть информационные кампании, тренировочные мероприятия или даже сухопутное вторжение, но сомневаюсь в возможности повторного наступления с территории Беларуси", - сказал он.

Ранее Марк Фейгин заявил, что глава Кремля Владимир Путин пытается заставить Беларусь принять участие в войне с Украиной. Зато сам белорусский диктатор Александр Лукашенко не желает этого и стремится "уклониться" от давления Москвы. Как отметил российский оппозиционер, самопровозглашенный президент Беларуси понимает, что в случае активизации его роли в войне с Украиной, территория РБ также станет объектом этой войны.

Он также считает, что на фоне внезапной смерти министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея у белорусского диктатора Александра Лукашенко мог возникнуть страх за свою жизнь. По его словам, Москва считает Лукашенко очень хитрым. Он маневрирует десятилетиями и надоел еще до войны, потому что получал деньги и постоянно что-то обещал.

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