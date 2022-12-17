Хотят начать наступление на Украину: у Зеленского назвали цель визита Путина в Беларусь

По словам Подоляка, задача Путина - заставить Беларусь поддержать наступление на Украину в любом виде.

Михаил Подоляк, Владимир Путин / Офис презиента Украины, сайт Кремля

Президент страны-агрессора Владимир Путин собрался в Минск на встречу с главой белорусского режима Александром Лукашенко.

Как заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, Путин едет к Лукашекно, чтобы вынудить его выполнить "союзнические договоренности" и поддержать наступление на Украину.

Подоляк также отметил, что Путин самостоятельно едет в Минск, а не приглашает Лукашенко в Россию.

"Во-первых, потому что статус Путина сегодня - это не статус Путина вчерашнего дня. Это человек, который должен ходить и просить, чтобы что-то получить", - сказал он.

Так, Путин отправляет своих чиновников в Иран, самостоятельно ездит на мероприятия ОДКБ, где просит армян не выходить из организации.

"Путин сегодня не в той ипостаси, чтобы диктовать кому-то условия. Да, он еще ведет войну, он хочет ее закончить на своих условиях. Безусловно, потому что человек слаб с интеллектуальной точки зрения и не понимает, в каком состоянии он находится. Он оторван от реальности как таковой", - отметил Подоляк.

По его словам, Лукашенко все же остается политическим лидером Беларуси, страны, которая демонстрирует определенную самостоятельность.

"Поэтому Путину приходится к нему приезжать и говорить о том, что необходимо выполнить "союзнические договоренности" - "если Россия уже погибает в полном объеме, то желательно было, чтобы и "союзное государство" Беларусь также погибло в этой войне в политическом плане"", - сказал Подоляк.

По словам Подоляка, задача Путина - заставить Беларусь поддержать наступление на Украину в любом виде.

"Это могут быть информационные кампании, тренировочные мероприятия или даже сухопутное вторжение, но сомневаюсь в возможности повторного наступления с территории Беларуси", - сказал он.

Война России против Украины

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist ранее заявил, что Россия может перейти в масштабное наступление либо с конца января, либо в марте. Он допустил попытку врага снова пойти на Киев, наступать на Донбассе и других направлениях. По словам Залужного, Украине нужно больше оружия для освобождения своих территорий.

Президент Владимир Зеленский сказал, что для Украины следующие полгода будут решающими. Он призвал поддержать украинское государство по четырем направлениям – поражение энергетического террора России, обеспечение стойкости Украины зимой, увеличение военной поддержки и содействие в формуле мира, которую предлагает Киев.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что глава страны-оккупанта России Владимир Путин готовится к длительной войне. Он призвал Запад к долгосрочной военной поддержке Украины. По его словам, Киеву нужно помогать оружием до тех пор, пока Путин не поймет, что он не способен одержать победу на поле боя.

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