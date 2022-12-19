Новая атака РФ из Беларуси: боец ВСУ назвал вероятные сроки подготовки удара

Юрий Касьянов обратил внимание на переброску в Беларусь российского разведывательного самолета А-50.

Юрий Касьянов оценил вероятность нового удара РФ / Коллаж фото УНИАН, 93-тя ОМБр Холодний Яр

В случае подготовки нового масштабного наступления РФ с севера, оккупанты смогут перейти в атаку не ране, чем после Нового года, заявил военнослужащий ВСУ, блогер Юрий Касьянов.

"Я не думаю, что произойдет на Новый год, тем более, что у РФ уже есть негативный опыт штурма Грозного на Новый год и российская армия прекрасно помнит, чем ей это грозит", — подчеркнул он в интервью Главреду.

Он также обратил внимание на переброску в Беларусь российского разведывательного самолета А-50.

"Этот самолет нужен для того, чтобы с воздуха обнаруживать на большом расстоянии полеты украинской авиации, передвижение наземных войск и управлять своими войсками как воздушный командный пункт. И это – серьезный звоночек", — пояснил украинский военный.

Вместе с тем он не исключил, что противник может вводить нас в заблуждение этими приготовлениями, чтобы Украина сейчас перебросила на белорусскую границу дополнительные войска и тем самым обнажила линию фронта на Донбассе.

"Это бы помогло российским войскам взломать нашу оборону, где-то вклиниться и достичь некоторого успеха, о котором они уже давно мечтают, но никак не могут ничего подобного сделать. Тут палка о двух концах – либо противник готовится к нападению, либо имитирует эту готовность. Война (и так было во все времена) – это не только отвага, храбрость, самопожертвование, но еще и хитрость. То есть умение обмануть противника, заставить его бросить силы на ложное направление удара, чтобы достичь победы", — добавил Касьянов.

Напомним, командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев прокомментировал информацию о планируемом визите президента Российской Федерации Владимира Путина в Беларусь.

Он уверен, что российский диктатор едет на встречу с самопровозглашенным главой Беларуси Александром Лукашенко для более широкого привлечения белорусской армии в войне против Украины.

Ранее Марк Фейгин заявил, что глава Кремля Владимир Путин пытается заставить Беларусь принять участие в войне с Украиной. Зато сам белорусский диктатор Александр Лукашенко не желает этого и стремится "уклониться" от давления Москвы. Как отметил российский оппозиционер, самопровозглашенный президент Беларуси понимает, что в случае активизации его роли в войне с Украиной, территория РБ также станет объектом этой войны.

Он также считает, что на фоне внезапной смерти министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея у белорусского диктатора Александра Лукашенко мог возникнуть страх за свою жизнь. По его словам, Москва считает Лукашенко очень хитрым. Он маневрирует десятилетиями и надоел еще до войны, потому что получал деньги и постоянно что-то обещал.

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