"Помощь России может возрасти": Германия обеспокоена визитом Путина в Беларусь

В Германии не исключают, что после визита Путина роль Беларуси в войне против Украины может измениться.

Военная помощь России может увеличиться / Коллаж фото УНИАН, сайт Кремля

Размер военной помощи, которую предоставляют России для кровавой войны против Украины, может увеличиться. Это может произойти на фоне визита российского диктатора Владимира Путина в Беларусь для переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Об этом заявил спикер федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт, сообщает Укринформ.

Также Германия боится того, что роль Беларуси в войне против Украины может измениться после этого визита. Беларусь и сейчас продолжает предоставлять свое воздушное пространство и наземные базы.

"Конечно, помощь Беларуси российской армии может возрасти", - заявил Гебештрайт.

Однако в Германии решили пока не делать поспешных выводов и подождать результатов переговоров Путина и Лукашенко.

Поездка Путина к Лукашенко

Директор-агрессор России Владимир Путин впервые за 3 года решил сам поехать к коллеге, председателю Беларуси Александру Лукашенко в Минск. Лукашенко встречал Путина вместе со своим сыном. Примечательно, Путин, когда сходил с трапа самолета, не заметил последнюю ступеньку и смешно ее перепрыгнул.

Что интересно, Путин летел в Минск в сопровождении истребителей. Для конспирации Кремль приказал поднять в воздух три правительственных борта. Вместе с Путиным в столицу Беларуси отправились министр обороны Шойгу и глава МИД Лавров.

Командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев ранее заявил, что Путин поехал в Минск, скорее всего, для того, чтобы уговорить Лукашенко принять решение о более широком участии свои войск в военном вторжении в Украину. В частности, России нужно, чтобы белорусская армия принимала участие в наземных операциях.

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