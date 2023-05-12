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В разведке ЕС рассказали, сколько защитников Украина потеряла за время войны

Алина Дембицкая
12 мая 2023, 21:01 обновлено 12 мая, 21:02
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Западные дипломаты и военные чиновники отметили, что получить официальное подтверждение количества жертв практически невозможно.
ВСУ
Разведка ЕС раскрыла потери Украины в войне / Коллаж: Главред, фото: 93-я ОМБр Холодный Яр, 35 ОБрМП имени Михаила Остроградского

С начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России потери среди украинских военных достигли 13 000 погибшими. В то же время потери российской армии намного больше. Об этом пишет издание Euractiv со ссылкой на разведывательные данные государств-членов Европейского Союза.

"Потери украинских вооруженных сил составляют 13 000 погибших военнослужащих вместе с 35 000 ранеными воинами, которые были на поле боя", - говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что по оценкам США, Киев потерял 17,5 тысячи военнослужащих погибшими в боях, а также от 124 до 131 тысяч раненых, погибших и пропавших без вести. В то же время издание отмечает, что ЕС склонен считать, что американские данные являются завышенными.

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Что касается российских потерь, то в документе разведки ЕС приводятся украинские оценки, согласно которым РФ потеряла 185 тысяч погибшими и 555 тысяч ранеными. Упоминаются и данные США, согласно которым российские потери составляют от 189,5 до 223 тысяч, из них 43 тысячи погибшими.

Как пишет Euractiv, западные дипломаты и военные чиновники отметили, что получить официальное подтверждение количества жертв с обеих сторон практически невозможно.

Потери Украины и России на войне

Напомним, что в декабре 2022 года советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что потери украинской армии во время войны, которую развязала в Украине Россия, составляют от 10 до 13 тысяч погибших. В то же время он подчеркнул, что потери оккупационной армии намного больше.

Как отметила заместитель министра обороны Анна Маляр, во время боев на востоке бывают дни, когда Россия теряет в десять раз больше военных, чем Украина.

"У нас бывают такие дни на Востоке, когда соотношение убитыми достигает 1 к 10. Это, конечно, не каждый день, и средний коэффициент ниже, но меньше с тем", - рассказала она.

Недавно координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что российская армия в целом потеряла 100 тысяч военных на войне в Украине только с декабря. Из них 80 тысяч раненых и 20 тысяч ликвидированных. Почти половина ликвидированных – это бойцы ЧВК "Вагнера". Часть из них являются заключенными, которых освободили из тюрьмы для того, чтобы послать на фронт.

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