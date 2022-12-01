У Зеленского озвучили потери Украины в войне с Россией

Подоляк / УНИАН

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что потери украинской армии во время войны, которую развязала в Украине Россия, составляют 13 тысяч погибшими.

"Бесспорно, госпожа Урсула (глава Еврокомиссии - ред.) ошиблась - это очевидно. Поэтому они удалили это видео, убрали эти цифры - у нас есть официальные оценки Генштаба, которые озвучивает верховный главнокомандующий. Они составляют от 10 до 12,5-13 тысяч погибших... Да, у нас больше потерь из-за ранений", - сказал Подоляк в эфире 24 канала.

При этом Подоляк подчеркнул, что количество погибших гражданских украинцев - "точно не 20 тысяч".

Эта цифра, по его мнению, гораздо больше, особенно если учесть, сколько массовых захоронений и застенков находят украинские военные после деоккупации временно захваченных россиянами украинских территорий.

"Мы говорим на разных международных площадках, что Россия воюет не с военными - там она проигрывает войну. Она воюет с гражданским населением", - констатировал Подоляк.

Напомним, во время выступления в Брюсселе 30 ноября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, якобы Украина во время войны против России уже потеряла 100 тысяч военных и 20 тысяч гражданских.

"Вторжение России в Украину принесло смерть, опустошение и неописуемое развитие. Мы все помним страхи Бучи. По оценкам, на сегодняшний день погибли более 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч украинских военных. Россия должна заплатить за свои чудовищные преступления", – отметила фон дер Ляйен.

Однако незадолго после произнесения этого заявления в Еврокомиссии заявили о неточности. Директор по политическим коммуникациям ЕК Дана Спинант отметила, что фон дер Ляйен имела в виду потери в целом, а не погибшими. То есть в эту цифру входят не только погибшие военные, но и раненые и травмированные.

Советник Офиса президента Алексей Арестович назвал число погибших украинских военных с момента начала масштабного вторжения войск России в Украине. По словам Арестовича, число погибших украинских военных составляет немногим более 10 тысяч человек.

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