"Соотношение убитыми достигает 1 к 10": в Украине рассказали о потерях армии на войне

Маляр подчеркнула, что у россиян потери больше даже при том, что у них преимущество по количеству личного состава и вооружения.

Анна Маляр / Минобороны, УНИАН

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала о потерять армии на войне против российских оккупантов.

По словам Маляр, во время боев на Востоке бывают дни, когда Россия теряет в десять раз больше военных, чем Украина.

"К сожалению, потери - это неизбежное последствие войны. Без потерь не бывает. Одна из главных задач воюющей стороны - уничтожение физической силы противника", - написала она.

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При этом Маляр подчеркнула, что у россиян потери больше даже при том, что у них преимущество по количеству личного состава и вооружения.

По ее словам, у противника были потери больше и в 2014–2015. Однако сейчас этот коэффициент почти вдвое вырос в пользу Украины.

"У нас бывают такие дни на Востоке, когда соотношение убитыми достигает 1 к 10. Это, конечно, не каждый день, и средний коэффициент ниже, но меньше с тем", - добавила она.

Потери РФ на 29 марта 2023 года

По данным Генштаба на утро 29 марта украинские военные ликвидировали за сутки 172 340 российских солдат. Только за последние сутки было уничтожено более 600 оккупантов.

Война России против Украины

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США в Белом доме Джон Кирби ранее сказал, что оккупанты России скоро могут пойти в новое наступление на Украину.

Причем захватчики могут атаковать на нескольких направлениях. Кирби подчеркнул, что следующие недели на войне будут критическими.

В разведке Минобороны Великобритании сообщили, что темпы наступления военных подразделений РФ под Бахмутом снижаются. Однако ситуация для сил обороны Украины остается сложной. Существует угроза окружения группировки ВСУ с севера и юга города.

Аналитики Института изучения войны полагают, что оккупанты России перебрасывают войска на разные участки фронта. Специалисты не исключают переход оккупантов в наступление на новых направлениях. Темпы атак под Бахмутом снижаются, однако захватчики пытаются усилиться в направлении Авдеевки с целью окружения города.

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